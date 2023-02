Kabinet buigt voor kritiek en houdt huurtoeslag grotendeels intact, regeling wel iets soberder

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vorige week in de Kamer tijdens een debat over de wijziging van de woningwet. Beeld ANP

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zal naar alle waarschijnlijkheid vrijdagmiddag na de ministerraad aankondigen dat de hoogte van de huurtoeslag grotendeels intact blijft. Huurders die er wel op achteruitgaan, zouden circa een tientje per maand minder krijgen. Dit bevestigen bronnen aan de Volkskrant na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws.

Snoeiharde kritiek

De draai van het kabinet volgt nadat de Raad van State vorige week snoeihard oordeelde over de plannen voor een nieuwe huurtoeslagwet per 1 januari 2024. Daarin stond onder meer dat huurders voortaan alleen nog huurtoeslag zouden ontvangen over een fictieve ‘normhuur’ van zo'n 520 euro. Ook al zou de feitelijke huur hoger zijn, dan nog zou de toeslag alleen gelden voor het fictief lagere bedrag.

De nieuwe huurtoeslagwet zou zoveel negatieve gevolgen hebben, dat deze volgens de Raad van State haaks zou staan op het doel van het kabinet om de koopkracht van mensen te verbeteren. ‘Het wetsvoorstel betekent dat twee derde van de huidige toeslagontvangers, een financieel kwetsbare groep, er in inkomen op achteruitgaat.’ Ook zou de Belastingdienst de ingewikkelde nieuwe wet niet goed kunnen uitvoeren voor de in totaal 1,5 miljoen ontvangers van huurtoeslag in Nederland.

‘Door de zwaarte van het advies ga ik dit onderdeel uit het wetsvoorstel opnieuw wegen’, zei minister De Jonge vorige week direct al na de forse kritiek van de Raad van State. Die belofte lijkt hij nu te gaan waarmaken.

Soberdere regeling

De nieuwe huurtoeslagwet is niet geheeld van tafel, melden bronnen aan de Volkskrant, maar wordt wel aangepast. De fictieve ‘normhuur’ wordt uit de wet gehaald, maar andere maatregelen uit de wet blijven intact. Dat betekent in de praktijk dat de regeling toch iets soberder wordt, omdat huurders voortaan alleen nog toeslag krijgen over hun ‘kale huur’. De zogenoemde servicekosten die vaak bovenop het huurbedrag komen - zoals kosten voor het gebruik van meubilair of het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes - tellen voortaan niet meer mee voor de huurtoeslag.

Hier staat tegenover dat het kabinet wil dat in de toekomst meer mensen in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Zo wil De Jonge de maximum huurgrens afschaffen, waardoor ook mensen met een hoge huur in de vrije sector in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag als hun inkomen (tijdelijk) laag is.

De Jonge kondigde eerder ook aan dat hij het van belang vindt dat de leeftijdsgrens voor huurtoeslag wijzigt. Dat houdt in dat jongeren niet zoals nu pas vanaf hun 23ste, maar al vanaf hun 21ste in aanmerking kunnen komen voor volledige huurtoeslag.

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de toeslagen af te schaffen of te vereenvoudigen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Er is afgesproken dat hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen worden gezet. De aanpassing van de huurtoeslagwet moet dan ook in dit licht worden gezien.