Kabinet broedt toch weer op maatregelen tegen oplopend aantal besmettingen

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Beeld Arie Kievit

Grapperhaus roept alle Nederlanders, de horeca-uitbaters in het bijzonder, op om de coronaregels in acht te nemen. Hij wil dat daarop vanaf nu ook strenger wordt gecontroleerd. ‘Wie er met de pet naar gooit, kan maatregelen verwachten. Het is voorstelbaar dat het in het eerste weekend na de versoepelingen nog stroef ging, maar nu moet het echt geregeld zijn.’

Grapperhaus wilde dinsdag niet spreken van een laatste waarschuwing voor de horeca, maar hintte daar wel op. ‘Als het zo doorgaat, dan ga je op een gegeven moment vaststellen dat je je deze versoepelingen niet kunt permitteren. Maar zo ver zijn we nog niet. Daarom zeg ik het nu. We moeten nu echt gewoon de urgentie oppakken.’ De burgemeesters roept hij op vanaf nu beter te controleren en strenger op te treden. ‘Als je echt ziet dat iets uit de hand loopt, dan moet je in het uiterste geval tot sluiting overgaan.’

Het kabinet zelf verscherpt de toelatingseisen. Tot nu toe gaf volledige vaccinatie met onmiddellijke ingang toegang tot horeca en evenementen. Daarop kwam meteen kritiek van virologen, omdat het minstens twee weken duurt voordat na vaccinatie ook voldoende immuniteit tegen het virus is opgebouwd. Het kabinet voert daarom nu alsnog twee weken wachttijd in. Na vaccinatie duurt het dan nog veertien dagen voordat mensen de qr-code krijgen die hen toegang geeft tot plekken waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. ‘Dat gaan we op korte termijn regelen’, aldus De Jonge.

Hij ontkent dat het een inschattingsfout was om mensen na vaccinatie meteen toegang te geven. Dat had in eerste instantie vooral een positief effect op de virusbestrijding, benadrukt De Jonge: het vooruitzicht van vrijheid spoorde veel jongeren in de afgelopen weken aan om hun vaccin te gaan halen. Vooral het Janssen-vaccin – waarvan 1 prik voldoende is – werd daardoor populair onder tieners en twintigers.

Groeiende zorgen

De zorgen in het kabinet groeien nu de vrijwel volledige openstelling van de horeca een spectaculair effect blijkt te hebben op het aantal besmettingen. Na twee weekenden waarin ook het nachtleven voor het eerst in vijftien maanden weer op gang kwam, zijn de weekcijfers van de besmettingen meer dan verdubbeld. Op dinsdag meldde het RIVM 2253 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds begin juni. Vergeleken met vorige week dinsdag is het aantal nieuwe besmettingen verviervoudigd. Toen ging het om 535 positieve tests.

Een stijging van het aantal besmettingen was voorzien toen de laatste ronde versoepelingen voor eind juni werd aangekondigd. Het kabinet durfde het aan omdat ook het vaccinatietempo inmiddels hoog ligt en de meeste kwetsbare mensen dubbel gevaccineerd zijn. Maar nu het zo snel gaat, neemt de vrees voor de gevolgen toch weer toe. Aangezien ook nog steeds miljoenen mensen niet volledig gevaccineerd zijn, is het gevaar van een stijgende ziekenhuisbezetting op termijn nog niet helemaal geweken. ‘Met deze snelheid is het toch een reden voor zorg en alertheid’, aldus De Jonge.

Een te hoog aantal besmettingen bedreigt ook de zorgeloze zomervakantie van veel Nederlanders. Als Nederland weer rood kleurt op de Europese risicokaart, gaan veel vakantielanden naar verwachting aanvullende eisen stellen aan Nederlandse toeristen. Grapperhaus: ‘We hebben een belang met elkaar om te zorgen dat we als land in de gele fase blijven, zodat we in het buitenland niet eerst in quarantaine moeten. Dat wil je voorkomen.’