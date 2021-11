Kabinet broedt op nieuwe maatregelen: mondkapjesplicht terug, uitbreiding coronapas en thuiswerkadvies

In musea en andere doorstroomlocaties wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving van de NOS.

Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht voor toegang tot sportscholen, zwembaden en zogeheten doorstroomlocaties als musea en pretparken. Het kabinet onderzoekt ook of de pas kan worden ingezet in het hoger onderwijs en het mbo. Daar is wel een wetswijziging en steun van de Kamer voor nodig.

De terugkeer van het mondkapje voor de publieke binnenruimte betekent weer een mondmasker op bij de kapper en openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en bibliotheken. Of het mondkapje ook in de winkel weer verplicht wordt, is nog niet duidelijk.

Dinsdag op een nieuwe coronapersconferentie zullen premier Rutte en coronaminister De Jonge de nieuwe maatregelen bekendmaken.

Planbare zorg uitgesteld

De aanscherpingen zijn nodig om wederom de druk op de zorg te verlichten. De ziekenhuiscijfers zijn opnieuw in rap tempo opgelopen. De verwachting is dat het een kwestie van tijd is voordat de intensive care-afdelingen weer vol raken en geplande operaties weer moeten worden uitgesteld.

Zondag sloegen de ic-afdelingen van de acht academische ziekenhuizen alarm: ‘De vraag om ic-capaciteit zal de komende weken (te) groot worden.’ Ze vrezen niet iedereen de juiste ic-zorg te kunnen geven. De ziekenhuizen willen een aanscherping van de afstandsregel, een terugkeer van de mondkapjes en het handen wassen. Ook pleiten zij voor een boosterprik voor reeds gevaccineerden, maar vooral moeten meer ongevaccineerden alsnog worden ingeënt.

Ongevaccineerden

Inmiddels is 84 procent van de volwassen Nederlanders volledig gevaccineerd, terwijl het overgrote deel van de ziekenhuisbedden wordt bezet door ongevaccineerden. Volgens het RIVM was in september 75 procent van alle patiënten (inclusief die op de ic’s) ongevaccineerd. Het kabinet worstelt met dit gegeven. Hoe rechtvaardig is het om, nu iedereen een vaccin kan krijgen, de 84 procent die zich wel heeft laten inenten nog verder te straffen met nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen?

Coronaminister De Jonge opende die discussie vorige week door niet uit te sluiten dat nieuwe maatregelen gericht zouden zijn op de groep die niet gevaccineerd is. Dat zou deze groep beschermen tegen ziekenhuisopname en de groep gevaccineerden niet verder beperken. ‘De maatregelen moeten dan gericht zijn op de groep die je bescherming wilt bieden’, zei De Jonge. Maar het invoeren van zwaardere maatregelen voor ongevaccineerde Nederlanders stuit op dit moment nog op te veel weerstand in de Tweede Kamer.

Andere landen zijn al zover. In Italië kunnen werkgevers nu aan hun personeel vragen om een QR-pas te laten zien voordat ze aan het werk mogen. De Jonge vindt dat ook voor Nederland een serieuze optie – zeker voor de zorg – maar daarvoor is een wetswijziging en steun van de Kamer nodig.

In Duitsland gaan ze een stapje verder. Daar bruist het nachtleven weer als vanouds door de toepassing van de zogenoemde 2G-systematiek. In dat geval mogen alleen gevaccineerden of mensen met antistoffen naar binnen. Ongevaccineerden mogen niet naar binnen. In Berlijn zijn de clubs weer geopend, in Nederland moeten de disco’s en andere avondhoreca nu om twaalf uur dicht. Ook dat stuit in de Kamer nog op te veel weerstand.