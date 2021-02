Kabinet broedt op intrekken avondklok

Politie in Rotterdam. Beeld EPA

Premier Rutte zei in de afgelopen weken al consequent dat het intrekken van de avondklok, na het openen van de basisscholen, de eerste maatregel is die in beeld komt zodra het kabinet daar ruimte toe ziet. De invoering van beide beperkingen stuitte zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer aanvankelijk op grote bezwaren. Bronnen rond het kabinet bevestigden maandag dat ook de avondklok dinsdag op tafel ligt in het beslissende beraad, maar ze benadrukten dat het besluit nog niet is gevallen.

Ook hoopt het kabinet vanaf volgende week wat meer ruimte te kunnen geven aan de ‘niet-essentiële winkels’ om op bestelling spullen te leveren aan de deur, zoals bouwmarkten, bibliotheken en sommige diervoedingswinkels nu al doen. Ook hier kampt het kabinet met druk vanuit de Tweede Kamer, die meer lucht wil voor de getroffen winkeliers.

Echte openstelling van de winkels, de middelbare scholen en de horeca is volgens ingewijden voorlopig niet in zicht. Premier Rutte en minister De Jonge schetsen dinsdagavond in een persconferentie het perspectief voor de komende weken.