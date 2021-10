Kabinet breekt begroting open voor compensatie stijgende energierekening

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Compensatie voor de razendsnel stijgende energielasten ligt vrijdag op tafel in de ministerraad, aldus Hoekstra. Het ministerie van Economische Zaken is bezig een aantal ‘oplossingsrichtingen’ op papier te zetten. Hoekstra deed donderdag nog geen concrete toezeggingen, maar compensatie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verlagen van de energiebelasting of het verhogen van de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Volgende week stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met compensatievoorstellen. Daarbij zit – op verzoek van Kamerlid Pieter Omtzigt – ook een aantal nieuwe koopkrachtberekeningen. Als gevolg van de explosieve stijging van de gasprijzen in de afgelopen twee maanden kan de maandelijkse energierekening voor huishoudens met wel 100 tot 150 euro per maand omhoog gaan. Veel gezinnen voelen die kostenstijging pas volgend jaar in de portemonnee, omdat energiebedrijven de gas- en elektriciteitsprijzen meestal maar één of twee keer per jaar aanpassen aan de marktontwikkeling.

Koopkrachtplaatjes

Nadat de Kamerbrief is verstuurd zal de Tweede Kamer over de beleidsopties debatteren. Dit gebeurt - en dit is uitzonderlijk - in een derde termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen. Die is nodig om de Miljoenennota te wijzigen. Als het kabinet meer dan een paar dagen nodig heeft om alle compensatiemogelijkheden op een rij te zetten, moet de Tweede Kamer mogelijk terugkomen van herfstreces om een knoop door te hakken.

‘Nog maar drie, twee, of zelfs één maand geleden hadden we deze enorme stijging van de gasprijzen nog niet voorzien’, zei Hoekstra in reactie op het verwijt van Kamerleden dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag nu al de prullenbak in kunnen. Die koopkrachtplaatjes waren al niet om over naar huis te schrijven: het doorsneehuishouden zat min of meer op de nullijn. Door de gestegen energiekosten is dat inmiddels waarschijnlijk verslechterd naar fors koopkrachtverlies.

Op aandringen van een groot deel van de Tweede Kamer trok het demissionaire kabinet in de dagen na Prinsjesdag al 500 miljoen euro extra uit om de stijgende energiekosten voor gezinnen en het midden- en kleinbedrijf te compenseren. Sindsdien zijn de gasprijzen echter nog veel harder gestegen.

Het kabinet onderzoekt ook hoe de Nederlandse gasvoorraden snel aangevuld kunnen worden. De ondergrondse gasopslagplaatsen (o.a. bij het Noord-Hollandse Bergen en het Drentse Norg) zijn normaal gesproken bijna volledig gevuld voordat de winter begint. Op dit moment zitten ze maar voor 59 procent vol, een historisch laag niveau. Mede daardoor is Nederland nu extreem afhankelijk van gasimport uit Rusland. Dat land profiteert van de hoge gasprijzen en is daarom niet geneigd de gastoevoer naar Europa op te voeren.

Diverse Kamerleden uitten tegenover Hoekstra hun zorg over het feit dat Nederland deels afhankelijk is van dubieuze buitenlandse regimes sinds het aardgasveld in Groningen buiten dienst is gesteld. Hoekstra erkent dat de sluiting van het Groningerveld ‘geopolitieke’ implicaties heeft die het kabinet onder ogen moet zien. Hoe daarmee om te gaan is een ander probleem dat het kabinet zal adresseren, belooft hij.