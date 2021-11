Kabinet botst met oppositie over bewakers ambassade Kabul

De Nederlandse ambassade in Kabul, ruim voor de Taliban de macht in Afghanistan overnamen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Knapen komen de bewakers van de ambassade niet in aanmerking voor evacuatie omdat ze niet in Nederlandse dienst waren. Beeld ANP

Knapen herhaalde wat zijn departement eerder aan de Volkskrant meldde: dat de bewakers van de ambassadefaciliteiten niet in aanmerking komen voor evacuatie omdat ze niet in Nederlandse dienst waren, maar in dienst van een onderaannemer. Hij werd er door de oppositie op gewezen dat dit criterium simpelweg nooit de revue is gepasseerd en ook niet vermeld staat in Knapens eigen brief van 11 oktober, waarin hij wel andere criteria formuleerde.

Tom van der Lee (GroenLinks): ‘Ik vind het heel problematisch dat er een interpretatie wordt gegeven aan criteria die zijn overeengekomen met de Kamer die strenger zijn dan wat er op papier staat.’ Hij verwees naar de toeslagenaffaire. ‘Er is daar wetgeving gemaakt die veel strenger is toegepast, in een alles-of-niets-benadering, dan duidelijk werd gemaakt, ook aan het parlement. Zo kunnen we niet met elkaar werken.’

Een van de door Knapen wel op schrift gestelde criteria is dat Afghanen een zichtbare functie moeten hebben gehad om in aanmerking te komen voor evacuatie. Dat is bij deze bewakers zeker het geval: ze vormden de buitenste ring van bewaking van de ambassade. Volgens Knapen gelden de richtlijnen van het Europees asielagentschap Easo – die adviseren geen onderscheid te maken tussen direct contract of onderaannemer, omdat dit voor hun risicoprofiel geen verschil maakt – alleen voor defensieobjecten, niet ambassades.

Experts betwijfelen of de Taliban dat onderscheid maken. Begin oktober werd een chauffeur die lang voor de Britse ambassade werkte in zijn huis afgetuigd door vijf zwaar bewapende mannen. Groot-Brittannië besloot trouwens al in augustus – de maand van de val van Kabul – om bewakers van zijn ambassade alsnog op de evacuatielijst te zetten.

Motie-Belhaj

De oppositie viel bij monde van Kati Piri (PvdA) ook over een andere grote ongerijmdheid: veel van de Afghanen die voor defensie werkten en zijn geëvacueerd of op de evacuatielijst staan, werkten ook via een onderaannemer. Met zoveel woorden is aan de Kamer gemeld dat ‘een dienstverband niet noodzakelijk is’. Desondanks zei Knapen donderdag dat dit criterium ook voor defensie geldt, al is er altijd de mogelijkheid om in individuele gevallen van de richtlijn af te wijken.

Piri herinnerde eraan dat de Tweede Kamer kort na de val al op de hoogte was van het evacuatieverzoek van de ambassadebewakers. ‘Dit was een van de redenen om de motie-Belhaj aan te nemen.’ In die motie verruimde de Tweede Kamer dagen na de val van Kabul de te evacueren groep van defensietolken naar Afghanen die de Nederlandse inspanningen hadden ondersteund.

Volgens Jasper van Dijk (SP) wordt de motie-Belhaj nu ‘stap voor stap uitgehold, zeker als er bewakers die vele jaren voor de ambassade hebben gewerkt worden geweerd. Dat kan echt niet.’ Knapen wilde echter geen gehoor geven aan een oproep om met zijn standpuntbepaling te wachten tot een volgend Afghanistan-debat, dat (als er tijd voor is) nog voor de Kerst gehouden zou moeten worden.

Hardheidsclausule

Dat kon hij doen omdat de vroegere brede Afghanistan-coalitie in de Kamer – waar inzake de tolken ook alle demissionaire coalitiepartijen toe behoorden – gesneuveld lijkt, met een doorstart van het oude kabinet in zicht. Woensdag zei Sjoerd Sjoerdsma (D66) dat hij het gras niet wilde wegmaaien voor de voeten van zijn collega Belhaj ‘maar diegenen die langjarig voor ons hebben gewerkt, zeker in risicovolle positie, zouden in aanmerking moeten komen voor evacuatie’.

Donderdag deed hij er, net als ChristenUnie en de VVD het zwijgen toe. Wel vroeg Agnes Mulder (CDA) nog of als er tussen die bewakers mensen zitten die worden bedreigd, of de minister daar nog naar wil kijken. Knapen herhaalde dat de regeling voorzien is van een hardheidsclausule: bij schrijnende gevallen kan worden afgeweken van de regels.