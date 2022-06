Kabinet blijft bij noodzaak militaire radar in Herwijnen: ‘Anders geen volledig zicht op het luchtruim’

Herwijnen, met achter het hek de plaats waar militaire radartoren moet komen. Beeld Marcel van den Bergh

‘Na bestudering van de resultaten van de onderzoeken – en in de wetenschap dat er geen ideale locatie voorhanden is – komt het kabinet tot de conclusie dat er onvoldoende perspectief is om binnen afzienbare tijd te komen tot een kansrijke en meer geschikte locatie dan Herwijnen’, schrijft staatssecretaris Van der Maat vrijdag aan de Tweede Kamer. Op onderzochte alternatieve locaties zou de radar ten koste gaan van windmolens of woningbouw, of er zijn volgens Defensie technische bezwaren.

Anderhalf jaar geleden dachten de bezwaarmakers in Herwijnen de strijd gewonnen te hebben, toen een meerderheid in de Tweede Kamer hun kant koos: Defensie diende op zoek te gaan naar een andere locatie voor de SMART L-radar, die Nederland moet beveiligen tegen vijandelijke luchtaanvallen.

Omdat Herwijnen al kampt met de straling van een buienradar van het KNMI en met passerend scheepvaartverkeer op de Waal, kon het dorp de militaire radar er niet bij hebben, zo meende de Kamer. Daarmee werden de bezwaren overgenomen van veel omwonenden en het lokale bestuur. De gemeente West Betuwe, waar Herwijnen onder valt, verzette zich ook fel.

Defensie wilde de radar neerzetten op een terrein waar voorheen jarenlang een radar stond van de luchtverkeersleiding. En dat is en blijft de meest geschikte locatie, laat Van der Maat nu weten aan de Kamer. Hij benadrukt dat de nieuwe radar van essentieel belang is voor de nationale veiligheid. ‘Defensie is onvoldoende in staat het Nederlandse luchtruim te bewaken tegen moderne dreigingen. De reden hiervoor is dat de bestaande oude Medium Power Radar (MPR-radar) in Nieuw Milligen en de nieuwe SMART-L radar in Wier geen volledig zicht bieden op het Nederlandse luchtruim. Dat is een zeer onwenselijke situatie.’

‘Zicht op luchtruim nodig’

Daar komt volgens Van der Maat nog bij dat de bestaande radar in Nieuwe Milligen zo versleten is dat er onvoldoende reservedelen zijn om hem nog lang operationeel te houden. ‘Dat verhoogt – nog los van het huidige dreigingsbeeld – de urgentie om de oude radar te vervangen door een nieuwe radar op een plek in midden-Nederland. Samen met de SMART-L radar in Wier wordt het daarmee wel mogelijk om het complete luchtruim te bewaken.’

Nieuwbouw op de huidige locatie in Nieuw Milligen is geen optie, beklemtoont Van der Maat. ‘Nieuw Milligen ligt relatief ver naar het noorden. Daardoor zijn de Randstad en het zuidelijke deel van Nederland onvoldoende gedekt. Het is niet mogelijk om een radar in Nieuw Milligen zo hoog te plaatsen dat dit probleem wordt opgelost, omdat de benodigde hogere plaatsing de radarprestaties onacceptabel vermindert.’

Het kabinet heeft begrip voor de zorgen over straling die een radar met zich meebrengt, maar verwijst naar de ‘geldende stralingsrichtlijnen’ die daarvoor zijn opgesteld. ‘Alle onderzoeken naar de straling van de SMART-L radar tonen aan dat de straling in publiek toegankelijk gebied volledig valt binnen de geldende richtlijnen.’

Binnen het hek dat de radar gaat omringen kunnen wel hogere stralingsniveaus voorkomen. Maar ook dat is geen probleem, denkt Van der Maat. ‘In de regel is de radar onbemand. Er zijn protocollen en waarborgen aanwezig, zodat het personeel veilig op het perceel kan werken wanneer dat nodig is.’

Dat daarmee het laatste woord is gezegd, is nog lang niet zeker. De gemeente West Betuwe toonde zich vrijdag in een eerste reactie ‘onaangenaam verrast’ en vindt dat Defensie de zorgen allerminst heeft weggenomen. De gemeente gaat zich beraden op vervolgstappen.