Kabinet blijft bij belofte: Groningse gaskraan gaat niet weer open, maar verder dicht

Een verlichte boortoren van de NAM op een productielocatie voor aardgas nabij het Groningse dorp ‘t Zandt. Beeld Vincent Jannink / ANP

Het kabinet kondigde eerder al aan het Groningse gasveld vanaf komend gasjaar – dat op 1 oktober begint – ‘op de waakvlam’ te zetten. Enkel om nog niet gesloten putten in bedrijf te houden, wordt ongeveer 2,8 miljard kubieke meter gas geproduceerd, ten opzichte van 4,5 miljard kuub in het afgelopen gasjaar. Ter indicatie: tien jaar geleden was dat nog ruim tien keer zo veel.

De laatste tijd wordt vanwege de internationale energiecrisis en torenhoge gasprijzen volop gespeculeerd over en gelobbyd voor het weer open draaien van de Groningse gaskraan. Meerdere kabinetsleden bezwoeren al dat die noodgreep enkel als allerlaatste redmiddel zal worden gedaan als er een fysiek tekort aan gas is, waardoor mensen in de kou komen te zitten. Die situatie lijkt vanwege de gevulde gasopslagen voor komende winter niet aan de orde.

Staatssecretaris Vijlbrief herhaalde maandag bovendien wat hij al eerder zei, namelijk dat extra gas uit Groningen de gasrekening van huishoudens amper zal beïnvloeden. Die prijsvorming komt tot stand op een internationale gasmarkt, waar ook het Gronings gas verhandeld zou worden.

Geschonden vertrouwen

Uit Rusland kwam tot voor kort 160 miljard kubieke meter gas. Uit Groningen is het technisch mogelijk circa 25 miljard kubieke meter per jaar te halen. Maar de staatssecretaris zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na dat gaswinning in Groningen nu al niet veilig is. Bovendien heeft het kabinet in 2018 aangekondigd de gaskraan omwille van de veiligheid versneld en definitief dicht te draaien. Ten tijde van een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen, waarin geschonden vertrouwen een centraal thema is, lijkt het breken van die belofte ondenkbaar.

Het kabinet besloot in 2018 de gaswinning in Groningen af te bouwen. Omwille van het veiligheidsrisico van door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen, en om een dure en ingrijpende versterkingsoperatie af te wenden. Die afbouw verliep tot dusver vlotter dan gepland. Aanvankelijk was voorzien dat nu nog naar schatting 12 miljard kuub gas uit Groningen zou komen. Dat blijkt niet nodig, ondanks meerdere vertragingen bij de oplevering van een stikstoffabriek bij Zuidbroek. Daarmee wordt geïmporteerd gas geschikt gemaakt voor Nederlandse cv’s en fornuizen.

Slag om de arm

Het enige voorbehoud kondigde het kabinet afgelopen zomer al aan. Enkele putten die definitief gesloten zouden worden, blijven vanwege de geopolitieke situatie toch open – ‘op de waakvlam’ dus. De laatste druppel gas komt volgens de huidige planning in 2023 of 2024 uit Groningen, opnieuw met de internationale energiesituatie als slag om de arm.

Het versneld dichtdraaien van de gaskraan heeft de Groningse bodem nog niet tot rust gemaand. Drukverschillen die door jarenlange uitputting van de bodem zijn ontstaan, worden ondergronds vereffend. Afgelopen vrijdag was er nog een aardbeving bij Uithuizermeeden, met een kracht van 2,7 op de schaal van Richter en ruim honderd schademeldingen tot gevolg. Het aantal bevingen overtreft al drie jaar de modelmatige verwachtingen van het SodM. Het versterken van huizen is volgens de toezichthouder nog steeds nodig.