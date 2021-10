Kabinet bespreekt plannen van minister Knapen om meer Afghanen te evacueren

Demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP

In totaal zou het volgens een grove schatting om circa tweeduizend nog te evacueren Afghanen kunnen gaan. Dat bevestigen verschillende Haagse ingewijden tegen de Volkskrant. De plannen komen vooral uit de koker van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA). Na lang niets gehoord te hebben, zaten een paar hulporganisaties woensdag plotseling urenlang aan tafel met de ministers Knapen en Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66). Later die dag spraken ook de demissionaire coalitiepartijen met Knapen.

In het plan, dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken, wordt ook gebruikgemaakt van de inventarisatie die hulporganisaties en vrijwilligers hebben gemaakt van mensen die onder de zogeheten motie-Belhaj vallen en in aanmerking komen voor evacuatie. Hun aantallen, zo meldde de Volkskrant weken geleden al, zijn veel lager dan de aantallen binnengekomen mails hierover waar het kabinet de afgelopen maand mee schermde. Minister Knapen schatte het aantal op ‘tienduizenden’ nadat staatssecretaris Broekers-Knol moest toegeven dat het door haar geschatte aantal van honderdduizend niet op feiten was gebaseerd.

De nieuwe aanpak zou het mogelijk maken om doelgerichter te identificeren welke Afghanen met hun gezinnen nog in aanmerking komen voor evacuatie. Ook wordt gesproken over ‘criteria’ waarmee de groep mensen die nog aanspraak kan maken op evacuatie naar Nederland afgebakend moet worden.

Spanningen

Als het kabinet deze koers overneemt, roept het direct de vraag op waarom dit besluit niet al eind augustus is genomen – toen het kabinet ook al plechtig had beloofd dat de motie-Belhaj ‘naar letter en geest’ zou worden uitgevoerd. Ingewijden zeggen dat bij de uitwerking van de plannen voor verdere evacuaties, die buitengewoon moeizaam van de grond komen, ook juridische bezwaren een rol speelden, evenals de angst voor ‘precedentwerking’ bij de noodoplossingen waar deze crisis om vraagt. De motie-Belhaj, waar de VVD (die om ‘afbakening’ vroeg) tegen stemde, was vanaf het begin een bron van spanningen in de demissionaire coalitie.

Naar verwachting hakt het kabinet tijdens de ministerraad de knoop door. Dit weekend wordt ook meer nieuws verwacht over de Nederlandse evacuatiepogingen.