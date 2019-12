Kabinet besluit Huawei te weren uit kern 5G-netwerk

Productielijn van Huawei in Dongguan. Beeld AP

Dit besluit geeft meer duidelijkheid over de vraag hoe Nederland omgaat met veiligheidszorgen rondom Huawei, wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van netwerkapparatuur voor 5G. De vrees is dat Chinese apparatuur in deze belangrijke netwerken, waarover onder meer internet- en belverkeer zal lopen, misbruikt kan worden voor spionage door de Chinese overheid.

Spionage

De AIVD waarschuwde in zijn laatste jaarverslag expliciet voor politieke en economische spionage. ‘Wij zien in onze onderzoeken dat China, Iran en Rusland daarvan de voorhoede vormen’, aldus de dienst. Huawei ontkent categorisch dat het zijn medewerking verleent aan spionageactiviteiten.

China noch Huawei staat in het kabinetsbesluit overigens bij naam genoemd. In plaats daarvan valt de term ‘vertrouwde leveranciers’, die de apparatuur voor de ‘kritieke onderdelen’ mogen leveren.

De definitie hiervan is zodanig opgesteld dat Huawei in de praktijk zal worden uitgesloten, zeggen Bart Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Michel van Eeten (TU Delft), beiden lid van de Cyber Security Raad. Een van de criteria voor uitsluiting is de ‘aanwezigheid van wetgeving die bedrijven verplicht medewerking te verlenen aan buitenlandse inlichtingendiensten’.

In de kritieke onderdelen bevindt zich onder meer de kern van het netwerk, die zorgt dat verzonden data op de goede plek terechtkomen. Vergelijk het met het postsorteercentrum, waarbij de 5G-antennes dan de brievenbussen zijn. In de kern komen de data van een heleboel antennes samen. Niet voor niets legt de politie hier haar taps, zegt Van Eeten.

Voor de minder kritieke onderdelen van het nieuwe 5G-netwerk gelden de beperkingen niet. Zowel T-Mobile als KPN gebruikt apparatuur van Huawei voor de vernieuwing van zijn antennenetwerk. Het besluit neemt niet alle risico’s weg, benadrukt Van Eeten. ‘Alle apparatuur bevat kwetsbaarheden. Stel, de Chinese overheid wil toegang, dan zoekt ze zo’n kwetsbaarheid, daarvoor hoeft de apparatuur niet Chinees te zijn. Dat geldt trouwens voor inlichtingendiensten uit alle landen.’ Strenge beveiliging blijft dus noodzakelijk, ongeacht de leverancier.

Vage definitie

Dat Nederland zo’n vage definitie kan gebruiken zonder dat er problemen ontstaan met apparatuur uit een heleboel andere landen, komt door het beperkte aantal leveranciers van netwerkapparatuur, vervolgt Van Eeten. Naast Huawei zijn Ericsson en Nokia de prominentste bedrijven – beide Scandinavisch. Amerikaanse politici hebben er zelfs voor gepleit om Nokia en Ericsson met Amerikaans geld te steunen om de concurrentie met Huawei beter te kunnen aangaan.

Met het besluit volgt het kabinet de Europese adviezen die eerder deze week uitkwamen. Logisch, vindt Jacobs: ‘Nederland staat tussen twee vuren. Sluit het Huawei buiten, dan krijgt het ruzie met China. Sluit het Huawei niet buiten, dan krijgt het ruzie met de VS (het land dat het meest kritisch is op Huawei, red.).’ Door als één blok op te treden, hoeven individuele Europese landen minder bang te zijn voor diplomatieke repercussies, is zijn lezing.

KPN zegt in reactie dat het kabinetsbesluit aansluit bij zijn huidige beleid. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat het geen Huawei-apparatuur in de kern van zijn 5G-netwerk zou plaatsen. T-Mobile was niet bereikbaar voor commentaar, terwijl Huawei zich op de vlakte houdt: ‘Huawei benadrukt dat de veiligheid van onze producten en diensten onze voortdurende, hoogste aandacht heeft.’