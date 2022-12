Kabinet: beperking gezinshereniging blijft van kracht

Asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) laat weten de zaak als een ‘individuele casus’ te zien. Het vonnis zet wat hem betreft geen streep door de asieldeal die VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind augustus sloten. Ook de coalitiepartijen blijven vooralsnog achter de overeenkomst staan.

De afspraak hield in dat de VVD akkoord moest gaan met een spreidingswet, die de opvang van asielzoekers beter over de 344 Nederlandse gemeenten zal verdelen. In ruil daarvoor moesten de andere partijen instemmen met een tijdelijk uitstel van gezinshereniging, vooral als statushouders nog niet over een geschikte woning beschikken. Dit om de overbelaste opvang te ontzien.

Reikwijdte

Migratiejuristen en de eigen ambtenaren van Van der Burg waarschuwden al meteen dat deze ‘nareismaatregel’ voor een rechter weleens geen stand zou kunnen houden. Dat bleek maandag en VluchtelingenWerk Nederland heeft meer rechtszaken aanhangig gemaakt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wacht deze zaken af, bevestigt een woordvoerder, om meer duidelijkheid over de reikwijdte van de uitspraak te krijgen.

In het vonnis staat onomwonden: een land kan het internationale recht op gezinshereniging ‘niet, ook niet tijdelijk’ van tafel halen. Ook niet, zoals het kabinet bij de rechter probeerde, als een land aanvoert dat er te weinig opvangcapaciteit is voor de nieuwkomers. ‘Zelfs niet als die migrantengroep in een toestand van zeer verregaande materiële behoeftigheid terechtkomt.’ De vraag is of andere rechters die uitleg zullen delen.