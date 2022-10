Kabinet belooft steun aan grootverbruikers: vanaf november noodhulp voor bedrijven

Vanwege de stijgende prijzen van grondstoffen en energie hebben bakkers het moeilijk. Beeld ANP / ANP

Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer. Zij benadrukt dat het energieplafond voor de huishoudens in de praktijk ook veel kleine bedrijven helpt. Naar verwachting gaat voor 100 duizend bedrijven een prijsplafond voor een deel van hun gasrekening gelden. Minimaal 250 duizend bedrijven vallen deels onder het plafond voor elektriciteit.

De minister erkent dat dit geen zoden aan de dijk zet voor energie-intensieve bedrijven, zoals de bakkers, slagers, tuinders en koelbedrijven, die hun toch al hoge energierekeningen in het afgelopen jaar soms tien keer over de kop hebben zien gaan. Daarom werkt het kabinet aan een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De vergoeding wordt gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging van dit jaar en voor die in 2023. Aan de invulling van de percentages wordt nog gewerkt.

Adriaansens waarschuwt dat de nieuwe regeling pas over enkele maanden kan worden ingevoerd, omdat die ingewikkeld is en er ook nog goedkeuring van de Europese Commissie nodig is, zoals altijd als een overheid bedrijven wil steunen. Omdat een deel van de energie-intensieve bedrijven nu al in grote problemen zit, hoopt het kabinet snel met een extra noodplan te komen om hun lasten al vanaf november te verlagen. De minister belooft de Kamer daarover ‘zo spoedig mogelijk’ de details te sturen.