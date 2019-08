Kabinet belooft opnieuw meer koopkracht. Valt het nu niet tegen?

Minister Wopke Hoekstra van Financiën tijdens de presentatie van het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota vorig jaar. Beeld Freek van den Bergh

In 2020 moeten vooral de lagere- en middeninkomens er volgens de coalitie dan écht op vooruitgaan. Voor zzp’ers is er minder goed nieuws: ze verliezen waarschijnlijk fiscale voordelen.

In totaal zou er ruimte zijn verschaft voor zo’n drie miljard aan lastenverlichtingen, zo valt te horen bij coalitiebronnen. Dat komt boven op de 5,7 miljard die al in het regeerakkoord was afgesproken, al bestond dat bedrag vooral uit het terugdraaien van lastenverzwaringen die door het vorige kabinet ­waren ingezet. Dat was een van de redenen waarom veel burgers weinig merkten van de beloofde ver­beteringen onder Rutte III.

In het laatste regeringsjaar voor de verkiezingen van maart 2021 wil het kabinet tegemoetkomen aan het chagrijn bij kiezers. Een belangrijke afspraak die de coalitie eerder deze week maakte, is dat de vennootschapsbelasting later en minder omlaag zal gaan. Het bedrijfsleven met winsten boven de 200 duizend euro betaalt daardoor volgend jaar nog steeds 25 procent belasting in plaats van de beloofde 20,5 procent. Een jaar later komt het tarief uit op 21,7 procent, nog altijd meer dan vorig jaar beloofd.

Een groot deel van de opbrengst wordt gebruikt om werkenden in 2020 lastenverlichting te geven. Details over hoe dat precies gaat gebeuren, ontbreken.

Omstreden

Zoals ieder jaar zit er niet voor ­iedereen goed nieuws in de begroting. Zo gaat de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers omlaag, bevestigen ingewijden. Nu hoeven zelfstandigen over 7.280 euro winst geen belasting te betalen. Dat bedrag moet de komende tien jaar in stapjes omlaag gaan naar zo’n 5.000 euro. Het is een omstreden maatregel. Toen het vorige kabinet afspraken maakte over inperking van zelfstandigenaftrek leidde dat tot protesten. Uiteindelijk ging het plan toen niet door.

Een deel van dat geld zal gebruikt worden voor de hervorming van de arbeidsmarkt, aldus coalitiebronnen. Zo heeft het kabinet in het pensioenakkoord afgesproken dat zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen.

Volgens bronnen zal er ook een fors bedrag uitgetrokken worden om de woningbouw weer op gang te krijgen. Daar wordt structureel 100 miljoen euro extra voor beschikbaar gemaakt. Daarnaast zou er nog een bedrag van ongeveer een miljard vrij komen om de komende jaren meer te bouwen. Ook de woningcorporaties moeten zo ontlast worden. Tot slot werkt het kabinet aan een groot investeringsfonds dat gevuld moet worden met extra staatsleningen. De verwachting is niet dat daar vijftig miljard in terechtkomt, zoals eerder gemeld.