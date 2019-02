Kabinet belooft onderzoek naar bedoelingen en invloed Turkse weekendscholen in Nederland

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt aan op het Binnenhof. De D66-bewindsman heeft de Kamer laten weten dat hij onderzoek laat doen naar de Turkse invloed op weekendscholen. Beeld ANP

In de Tweede Kamer bestaan al langer zorgen over de Turkse invloed op weekendscholen, omdat dit de integratie van Turkse Nederlanders zou ondermijnen. Weekendscholen vallen net als avondcursussen en taallessen onder informele scholing en worden niet bekostigd door de Nederlandse overheid.



De scholen staan ook niet onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Het kabinet zegt onvoldoende zicht te hebben op de organisatie van informele scholing. Een onafhankelijk onderzoek moet de financiering, inhoud van de lesprogramma’s en het aantal leerlingen in kaart brengen. Ook hoopt het kabinet op advies over hoe het moet anticiperen op problematische situaties.

Zorgen

In augustus kondigde Turkije aan weekendscholen in vijftien Europese landen op te zetten, waaronder Nederland. In een verklaring schreef de Turkse regering dat het onderwijs de band met het land moet versterken. De lessen richten zich op de Turkse taal, cultuur en geschiedenis. Het bericht leidde tot verontruste reacties in de Tweede Kamer. D66 was bang dat de scholen als politiek middel worden ingezet, SP-Kamerlid Jasper van Dijk sprak over ‘de lange arm van Ankara’ en ook premier Rutte kreeg ‘een ongemakkelijk gevoel’ van het plan.





Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken toonde zich meteen zeer kritisch tegenover zijn Turkse collega en vroeg om opheldering. Turkije beloofde ‘maximale transparantie’ te geven. Uit die informatie blijkt nu dat achttien Nederlandse scholen een subsidieaanvraag hebben gedaan bij de Turkse overheid. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is aan twaalf weekendscholen subsidie toegekend. Turkse Nederlanders van 6 tot 17 jaar krijgen er les over de taal en geschiedenis van het land.

Diplomatieke onrust

Het kabinet benadrukt dat het de weekendscholen niet kan verbieden. ‘Het staat landen vrij behoud van taal en cultuur te stimuleren in het buitenland. Maar het kabinet vindt het niet wenselijk als dat onderwijs de integratie in Nederland belemmert’, schrijft minister Koolmees (Integratie en Sociale Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De aankondiging van de Turkse regering in augustus om de weekendscholen op te starten, kwam na een periode van diplomatieke onrust tussen Nederland en Turkije. Nederland trok de ambassadeur in februari vorig jaar terug uit Ankara, omdat de Turkse regering excuses bleef eisen voor de uitzetting van een Turkse minister in 2017. In juli herstelden beide landen de diplomatieke banden, maar aan Nederlandse zijde is het ongemak over Turkse beïnvloeding nog niet geweken.