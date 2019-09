Kabinet bekijkt oplossing om kortingen te voorkomen bij twee grote pensioenfondsen

Pensionado’s in Bodegraven. Beeld ANP / Marcel van den Bergh

Een harde toezegging wilde Koolmees donderdag nog niet doen in de Tweede Kamer. De minister wil eerst in gesprek met de pensioensector en de financiële gevolgen van een dergelijk besluit in kaart brengen. Daar is wel haast bij: voor eind dit jaar moeten de regels gewijzigd worden om eventuele kortingen in 2020 bij de twee grootste pensioenfondsen van Nederland af te wenden.

Ook bij twee andere grote pensioenfondsen, PME en PMT, hangen kortingen in de lucht. Als de situatie bij deze fondsen uit de metaalindustrie voor eind december niet verbetert, moeten zij in 2020 de pensioenen verlagen. Koolmees leek tijdens het Kamerdebat niet genegen ook bij deze fondsen voor reddende engel te spelen.

Dat hij dat bij het ambtenarenfonds en het fonds voor de gezondheidszorg wél overweegt, heeft te maken met het feit dat deze fondsen om een andere reden in de gevarenzone zitten dan PME en PMT. Het ABP en PFZW zijn inmiddels (bijna) door hun ‘kritische dekkingsgraad’ gezakt. Dat is de rekenkundige ondergrens waarbij ze nog geloofwaardig kunnen beweren dat ze binnen tien jaar weer voldoende reserves kunnen opbouwen om langdurig waardevaste pensioenen uit te kunnen keren. Als deze dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) op 31 december lager is dan dat absolute minimum, moet het fonds het jaar daarop verplicht de pensioenen verlagen.

Deze kortingsregel is nog gebaseerd op het principe dat pensioenfondsen hoge financiële buffers moeten aanhouden om langdurig waardevaste pensioenen te kunnen uitbetalen. Die buffereis is in het begin juni gesloten pensioenakkoord echter overboord gezet. Vanaf 2022 hoeven pensioenfondsen geen reserves meer op te bouwen, een dekkingsgraad van 100 procent is dan voldoende.

Onder die omstandigheden is het wellicht te billijken om ABP en PFZW (en andere pensioenfondsen in dezelfde situatie) volgend jaar te behoeden voor kortingen, erkende Koolmees in de Tweede Kamer. Die kortingen zouden dan immers gestoeld zijn op buffereisen die op korte termijn verdwijnen.

2019-09-05 16:10:24 DEN HAAG - Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) tijdens een debat in de Tweede Kamer over dreigende kortingen op de pensioenen. Beeld Bart Maat / ANP

Metaalfondsen

Voor de metaalfondsen PME en PMT ligt dat anders. Hun dekkingsgraad ligt momenteel onder het nieuwe minimum van 100 procent. Deze fondsen hebben nu al te weinig geld in kas om alle beloofde pensioenen uit te betalen. Ook in het nieuwe pensioenstelsel moeten fondsen in die situatie waarschijnlijk direct kortingen doorvoeren. Daarom wil Koolmees PME en PMT voorlopig niet uit de wind houden, ondanks grote pressie vanuit de Tweede Kamer om ook die fondsen te hulp te schieten.

Het pensioenakkoord tussen coalitie, oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, de vakbonden en werkgeversorganisaties staat kort na zijn conceptie alweer zwaar onder druk. Sinds het sluiten van die overeenkomst is de financiële situatie van de fondsen dramatisch verslechterd. Door wereldwijd dalende beurskoersen en vooral door de almaar dalende rente zijn de dekkingsgraden deze zomer sterk gedaald. Toen het pensioenakkoord het levenslicht zag, zaten bijna alle fondsen nog boven de nieuwe ‘veilige’ dekkingsgraadnorm van 100 procent, maar dat is nu niet meer zo.

Onder druk van die nieuwe realiteit ontstaat er in de Tweede Kamer steeds meer steun voor het opnieuw oprekken van de kortingsregels. Koolmees waarschuwde nogmaals – zoals hij al heel vaak heeft gedaan – dat zulke coulance nadelig kan uitpakken voor de pensioenen van jongere generaties, omdat de problemen van de fondsen dan worden doorgeschoven naar de toekomst.

Een Kamermeerderheid toont zich desondanks gevoeliger voor de zeer actieve lobby van een grote groep (bijna-)gepensioneerden, dan voor de belangen van 55-minners die zich in het pensioendebat nauwelijks laten horen. Donderdagmiddag liet een delegatie oudere pensioenactivisten op de publieke tribune luidruchtig haar instemming of afkeuring met de sprekende parlementariërs blijken, totdat Kamervoorzitter Arib hen tot stilte maande.