Kabinet bedenkt zich: basisscholen gaan zeker vier dagen eerder dicht

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) maandag op het Binnenhof. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Het is waarschijnlijk de enige belangrijke wijziging in de regels die het kabinet dinsdagavond bekendmaakt op een nieuwe persconferentie. Verder worden vrijwel alle nu geldende regels verlengd tot 14 januari. De basisscholen sluiten in elk geval vanaf dinsdag de deuren, vier dagen eerder dan gebruikelijk. Op maandag mogen ze open blijven als ze die dag nodig hebben om het jaar goed af te sluiten en om de opvang te regelen voor kwetsbare kinderen en voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, zoals in de vorige lockdowns.

Scholen wordt vriendelijk verzocht om nog wel afstandsonderwijs te geven aan de thuiszittende kinderen, maar het kabinet heeft er begrip voor als dat op deze korte termijn moeilijk te organiseren is. De grote onderwijsorganisaties lieten eerder vandaag al weten nu niets in thuisonderwijs te zien. Zij wijzen erop dat scholen al met veel wisselende regimes te maken hebben gekregen. ‘Je kunt niet van de leraren, ouders en leerlingen verlangen dat ze binnen drie dagen weer op een ander soort onderwijs overschakelen', aldus onderwijsbond AOb.

Het kabinet hoopt dat de schoolsluiting genoeg adempauze biedt om te voorkomen dat op school besmette kinderen gedurende de kerstdagen oudere familieleden besmetten, met nieuwe druk op de ziekenhuizen tot gevolg. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het Outbreak Management Team, dat de afgelopen weken herhaaldelijk aandrong op verlenging van de kerstvakantie, maar het breekt wel met de eigen stellingname. Diverse bewindslieden vonden tot voor kort dat sluiting van de basisscholen te ver ging, al sloten ze het ook nooit helemaal uit.

De opkomst van de omikron-variant speelt een belangrijke rol bij de koerswijziging. Het OMT zegt nog geen goed zicht te hebben op de gevolgen van de hogere besmettingsgraad van deze variant, maar maakt zich wel zorgen over een mogelijke nieuwe piek voor de ziekenhuizen. Eind deze week hoopt het OMT daar meer gegevens over te hebben, maar dat komt te laat om dan nog een scholensluiting voor te bereiden. Het kabinet neemt nu liever het zekere voor het onzekere.

Daarbij speelt mee dat vooral de bovenbouw van het basisonderwijs nog steeds een belangrijke besmettingshaard is. In het voortgezet onderwijs speelt dat minder, omdat daar inmiddels veel kinderen gevaccineerd zijn. Vanaf januari komen daarom ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar in aanmerking voor vaccinatie.

Landen als België en Denemarken kwamen eerder al tot het besluit om het basisonderwijs vervroegd stil te leggen. Portugal besloot juist tot een schoolsluiting in de week ná de kerstvakantie, opdat een eventuele besmettingspiek met de feestdagen daarna niet gaat voortwoekeren via de klaslokalen.