Kabinet: basisscholen en kinderopvang kunnen weer open

Meester Steven geeft online les aan groep 8 vanuit de klas. Drie kinderen zijn wel op school een vanwege slechte wifi en eentje heeft er extra hulp nodig. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Vrijdag bleek al dat het kabinet aanstuurde op de heropening van de basisscholen en de kinderopvang volgende week maandag. De ministers zouden de schade voor de kinderen zo groot vinden dat een langere sluiting onverantwoord is. Bovendien bewijzen onderzoeken niet dat zij een extra risico zijn voor verspreiding van de Britse variant.

Na de ministerraad zei demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra dat de kans ‘zeer groot’ is dat de basisscholen weer opengaan. Ook zijn D66-collega Sigrid Kaag liet zich in die zin uit. Premier Mark Rutte was iets voorzichtiger: hij zei groot voorstander te zijn van het heropenen van de scholen, maar wilde eerst het OMT-advies afwachten.

Dat advies lekte zaterdagmiddag via de NOS uit, tot verbazing van de OMT-leden zelf. Die hadden weliswaar vrijdag vergaderd, maar nog geen advies op schrift gezien, twitterde OMT-lid Marc Bonten. Bovendien moest een deel van het kabinet zondag nog voor een Catshuis-beraad bijeenkomen. Hoe maatschappelijk wenselijk ook, openstelling zou wel ‘een reëel risico’ geven op meer ziekenhuisopnamen en druk op IC-bedden, stelde het OMT.

OMT heeft vrijdagochtend overleg gehad. Schriftelijk advies volgt altijd paar dagen later, maar strekking daarvan zal zeker eerder gedeeld worden met Den Haag. Mijn verbazing is dat @NOS dan nu al een advies "in handen heeft". — Marc Bonten (@MarcBonten) 30 januari 2021

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zei zondagochtend bij WNL, voorafgaand aan het Catshuis-beraad, het ‘echt heel naar’ te vinden dat het advies al op straat lag. ‘Vooral voor de OMT-leden zelf, want die moeten in vrijheid kunnen adviseren.’ Ze benadrukte dat het OMT-advies een medisch advies is, maar dat aan een kabinetsbesluit ook andere dilemma’s ten grondslag liggen.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vond dat Hoekstra (‘o ja, die heeft een nieuwe hobby’) vrijdag voor zijn beurt had gesproken. ‘Toen ik in het kabinet zat, sprak ik alleen over mijn eigen dossiers. Volgens mij valt Onderwijs niet onder Financiën.’

De basisscholen en de kinderopvang zijn sinds half december (voor de tweede keer binnen een jaar) dicht. De middelbare scholen blijven nog wel gesloten, behalve voor de eindexamenklassen. Dinsdag geven premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie. Andere openstellingen liggen voorlopig niet voor de hand.