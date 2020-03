Kabinet: alleen bij uiterste noodzaak reizen naar Noord-Italië

Jaap van Dissel (directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM) tijdens de briefing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Beeld ANP / Bart Maat

Het RIVM vreest anders dat de pogingen om het coronavirus te bestrijden, vastlopen. ‘Dan krijgt het een beetje het karakter dat wij steeds proberen patiënten op te sporen, terwijl we eigenlijk tegelijkertijd weten dat er weer nieuwe binnenkomen.’

Dat zei directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM dinsdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer. Veruit de meeste patiënten tot nu toe in Nederland hebben een directe of indirecte link met de besmettingshaarden in Noord-Italië. Minister Blok reageerde dinsdagavond meteen op Van Dissels oproep.

Eerder vandaag kwamen op het ministerie van Justitie en Veiligheid premier Rutte, de meest betrokken ministers, afgevaardigden van het RIVM en de coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg bijeen voor een crisisoverleg. Na afloop liet Rutte weten voorlopig op de oude voet verder te gaan met de aanpak. ‘De kinderen kunnen gewoon naar school, en er worden voorlopig geen grote evenementen afgelast’, zei Rutte. Hij herhaalde zijn waardering voor en vertrouwen in de werknemers van organisaties als het RIVM en GGD. Hiermee vervolgt het kabinet de lijn van de afgelopen dagen. ‘We zijn nu vooral bezig de ziekte in te dammen.’

Noodplan ligt klaar

Wel staat het kabinet volgens Rutte klaar voor de volgende fase, als nieuwe berichten over de aantallen besmettingen daarom vragen. Het officiële aantal patiënten liep dinsdag eerst op naar 24. Later werd dit bijgesteld naar 23; een kind in Diemen blijkt toch niet besmet met het virus. Over de maatregelen die nodig zijn als het virus verder om zich heen grijpt, wilde Rutte niets kwijt. ‘Daar wordt nu keihard aan gewerkt. Die mededelingen komen als dat aan de orde is. We proberen zo lang mogelijk in die indamfase te blijven.’

Jaap van Dissel liet tijdens de briefing al meer doorschemeren wat de volgende fase zou kunnen zijn. Als het niet lukt om het virus de kop in te drukken, kan het een optie zijn om patiënten over het land te verspreiden. Dit om in bepaalde gebieden huisartsen en de GGD’s te ontlasten.

Minister Bruins liet de Kamer gisteravond weten dat de zorg flink onder de druk komt te staan bij een grotere uitbraak. Toch ziet hij niets in het oprichten van regionale coronacentra, waar het actiecomité ‘Huisarts van de Toekomst’ toe opriep. Wel kondigde de minister aan dat de bezetting bij het informatienummer (0800-1351) wordt opgeschroefd. De website van het RIVM gaat uitgebreidere en actuelere informatie bieden. Vanmiddag komt hier ook een teller te staan die het aantal besmettingen bijhoudt.

De Kamer debatteert donderdag met minister Bruins over de aanpak van het virus.