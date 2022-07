Kabinet: 500 euro extra om de koopkrachtpijn van armste Nederlanders te compenseren

Premier Mark Rutte, minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij, dinsdagavond tijdens het debat met de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

Het kabinet verzette zich de afgelopen weken tegen snelle extra koopkrachtmaatregelen bovenop het pakket ter waarde van 6,5 miljard euro dat in het voorjaar al werd uitgerold. Toen gingen onder meer de energiebelasting en de btw op brandstof omlaag. Ook werd toen besloten om via de gemeenten 800 euro ‘energietoeslag’ uit te keren aan de groep inkomens tot 120 procent van het sociale minimum.

De oppositie vraagt al weken om meer, maar dat was volgens het kabinet niet mogelijk. Veel gemeenten hebben nu al grote moeite om de juiste doelgroep te bereiken met de eerste ronde van de energietoeslag. Ook andere uitvoeringsorganisaties maakten bezwaar tegen plotselinge wijzigingen in de regels of de bedragen van uitkeringen en subsidies halverwege het jaar. Ze vreesden dat er dan te veel fouten gemaakt zouden worden en er later weer van alles moet worden teruggevorderd.

Rutte ziet daarom weinig mogelijkheden, behalve dan via de gemeenten. Mits het kabinet niet de doelgroep verandert, denkt hij dat het mogelijk is om er in elk geval voor de armste Nederlanders nog 500 euro extra bovenop te doen. ‘Dat kan, en ik voel dat daar in de Kamer grote aandrang toe is. Ik vind ook dat we dat moeten doen’, aldus de premier dinsdagavond in de Kamer. ‘Als we dat hier vanavond met elkaar besluiten, gaan we dat gewoon doen.’

Hij reageerde daarmee op groeiende politieke druk. Niet alleen de oppositiefracties maar ook de regeringspartijen willen de toeslag zo snel mogelijk omhoog. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks dreigen hun steun aan de Voorjaarsnota te onthouden als het kabinet zich in hun ogen niet ruimhartig genoeg toont. GroenLinks-leider Klaver zag in Rutte nog ‘één groot brok politieke onwil’, voordat die dinsdagavond met zijn toezegging kwam.

Met de energietoeslag worden ongeveer een miljoen mensen bereikt, mits die de weg naar het gemeenteloket weten te vinden. De oppositie blijft van mening dat er snel een veel breder pakket nodig is om Nederland door de energiecrisis heen te loodsen, maar het kabinet houdt vast aan eventuele extra maatregelen per 1 januari 2023.

Dat is niet alleen voor de uitvoering beter, vindt de premier, maar ook voor de effecten van het beleid. Hij wees erop dat mensen met een vast energiecontract pas in de loop van dit jaar worden geconfronteerd met een hogere gasrekening. ‘Daarom nemen we liever gedegen structurele maatregelen per 1 januari, dan overhaaste ad-hocmaatregelen die grote risico's hebben voor de uitvoering.’