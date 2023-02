Kaapverdië hoopt het ‘Ibiza van Afrika’ te worden. Maar Portugal trekt er de werknemers weg

Mindelo, de hoofdstad van het Kaapverdische eiland Sao Vicente. Beeld Sven Torfinn / de Volkskrant

Een grote ster torent boven op de aanhanger, in de constructie van metaal, piepschuim en bordkarton. ‘Wacht maar tot hier straks kleur, glitter en lichtjes op zitten; het wordt magisch. Je weet niet wat je ziet!’ Marco Bentos loopt enthousiast rond over de bouwplaats waar mannen druk met materialen in de weer zijn voor de praalwagens voor de carnavalsoptocht. ‘Deze jongens kunnen toveren.’

Het carnaval dat afgelopen weekeinde is losgebarsten in Mindelo, de hoofdstad van het Kaapverdische eiland Sao Vicente, kan zich meten met dat in Rio de Janeiro. Althans; dat vinden de bewoners op de tropische eilandengroep in de Atlantische Oceaan, en natuurlijk Marco Bentos. De uit de VS teruggekeerde Kaapverdische telecom- en restaurantuitbater heeft zichzelf als vicevoorzitter van de toerismesector tot taak gesteld om het carnaval van Mindelo te promoten onder de toenemende stroom toeristen uit Europa.

Sao Vicente kan volgens de toerisme-ondernemers het ‘Ibiza van Afrika’ worden met zijn schilderachtige baai met wuivende palmbomen aan een azuurblauw schitterende oceaan. In tegenstelling tot de anonieme all-inclusiveresorts op Sal en Boa Vista ligt op dit eiland cultuur en geschiedenis om op te snuiven. In de pittoreske straatjes met de typisch gekleurde huisjes uit de Portugese koloniale tijd klinkt ’s avonds overal muziek; soms opzwepend dankzij de Afrikaans-Caribische invloed, dan weer is het de melancholische morna, wereldberoemd door Cesária Évora.

Marco Bentos bij de bouwplaats in Mindelo waar de praalwagens voor carnaval worden gebouwd. Beeld Sven Torfinn / de Volkskrant

Onvervulde vacatures

Toch hangt er een donkere wolk boven de toekomstdromen van Bentos en die wordt vooral veroorzaakt door Portugal. De voormalige kolonisator kampt met zulke personeelstekorten, mede door de braindrain naar noordelijke Europese lidstaten, dat het geschoold personeel werft in zijn voormalige koloniën. Hoe groot de nood in Portugal is, bleek vorig jaar toen toeristen na de coronapandemie naar de Algarve begonnen terug te keren. De toerismesector telde zo’n 40- à 50 duizend onvervulde vacatures; horeca- en hotelpersoneel, en vooral ook chauffeurs om al die toeristen te vervoeren.

Om de structurele tekorten snel aan te vullen werden vorig jaar overeenkomsten getekend met alle voormalige koloniën, waaronder Kaapverdië, Brazilië, Angola en Mozambique, die het inwoners makkelijker maakt tijdelijke werkvisa in Portugal te verkrijgen. ‘We kunnen niet anders. Onze bevolking vergrijst en onze jonge geschoolde mensen trekken weg naar landen waar de salarissen hoger zijn’, zegt Domingos Lopes, president van het Portugese overheidsinstituut voor arbeid en professionele training (IEFP) in Lissabon.

Premier Rutte heeft makkelijk praten met zijn lobby voor dichte grenzen, vindt Lopes in zijn majestueuze kantoor in een voormalig klooster in de Portugese hoofdstad. ‘Nederland laat de Spanjaarden en Portugezen maar komen om te werken, waardoor wij zonder vakkrachten komen te zitten. Je verschuift het probleem als je alleen maar naar je eigen achtertuin kijkt. Europa heeft een serieus demografisch probleem. Als we dat niet gezamenlijk als EU aanpakken, is het voorbij met Europa.’

Actieve wervingsacties

Naar schatting 10 procent van de Portugese beroepsbevolking komt inmiddels van buiten de EU, zo’n 640 duizend werknemers. De hoofdmoot van de arbeidsmigranten komt uit Brazilië en de overige voormalige koloniën. Maar ook voor migranten uit Aziatische landen als Nepal, Bangladesh en Pakistan zet Portugal de deur wijd open, zo is duidelijk zichtbaar in het centrum van Lissabon. In de hoofdstraat worden toeristen onder een dun winterzonnetje een van de restaurants binnen gelokt door een Nepalese arbeidsmigrant met een menukaart in de hand. Zelf houdt hij van wat pittiger eten, vertrouwt hij de Volkskrant toe.

De actieve wervingsacties van Portugal lijken haaks te staan op de wens van de Europese lidstaten om ‘Fort Europa’ beter af te schermen voor asielzoekers en migranten. Eerder deze maand spraken de lidstaten nog af meer in te zetten op grensbewaking en het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Migratiedeskundige Leo Lucassen, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat voor FNV Mondiaal onderzoek deed naar de actieve werving van Nepalezen door Polen, spreekt van ‘schizofreen’ beleid. ‘Aan de ene kant sturen we potentiële arbeidskrachten uit Afrika en het Midden-Oosten terug, aan de andere kant richten we onze blik steeds meer op het oosten om migranten te werven vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt.’

Ricardo Varela van de Portugese bouwreus Casais (5.600 werknemers) is zojuist teruggekeerd van een rekruteringsreis in Kaapverdië. ‘De animo was overweldigend. We moesten twee keer zoveel informatiebijeenkomsten organiseren. Zelfs de receptionist van het hotel meldde zich spontaan aan, omdat hij in de bouw in Portugal meer kan verdienen.’ Van de 700 belangstellenden zijn er 140 geselecteerd. Het wachten is nu op de trage bureaucratische molen voor inreisvisa in Portugal, vertelt Varela onderweg naar een luxehotel in Lissabon, waar een van zijn Kaapverdische werknemers bezig is met de reparatie van een houten parketvloer.

‘Het is de pijn waard’

In een wolk van stof zaagt de Kaapverdische Jorge Veiga op zijn knieën hoeken uit de beschadigde vloerdelen. De 32-jarige Veiga behoort tot de eerste lichting Kaapverdische rekruten. Als timmerman in de Kaapverdische hoofdstad Praia verdiende hij te weinig om zijn gezin te onderhouden. Toen Casais in 2019 voor het eerst vakmensen zoals hij kwam rekruteren, greep Veiga zijn kans. Voor een salaris van bijna 1.000 euro, inclusief gratis huisvesting in het eerste jaar, liet zijn vrouw hem met pijn in het hart en een baby in haar buik gaan. Pas vier maanden geleden keerde hij weer terug naar huis en zag hij zijn jongste dochter voor het eerst. ‘Ik mis ze erg en wou dat ik ze hierheen kon brengen. Het is een zwaar leven, maar het went en het is de pijn waard.’

De Kaapverdiër Jorge Veiga werkt aan een parketvloer in Lissabon. Beeld Sven Torfinn / de Volkskrant

Na vijf jaar werken krijgt Veiga een permanente verblijfsstatus, mag hij vrij door de EU reizen en kan hij zijn gezin naar Portugal halen. Dit ‘ticket naar Europa’ blijft voor veel werkloze en laagbetaalde Kaapverdianen lonken, ook al liggen er kansen in hun geboorteland. Migratie zit in de genen. Vrijwel iedereen heeft familie in het buitenland, een erfenis uit de Portugese dictatuur onder António de Oliveira Salazar toen Kaapverdië gebukt ging onder hongersnood en bittere armoede. Twee miljoen Kaapverdianen leven in het buitenland, slechts een half miljoen op de eilandengroep.

Terug op het Kaapverdische eiland Sao Vicente merken toeristen weinig van de dreigende personeelskrapte. Ze worden op hun wenken bediend door het personeel dat bekendstaat als goed opgeleid en daarom des te aantrekkelijker voor de Europese werkgevers. ‘Nu hebben we er nog niet zoveel last van, maar op den duur wordt die emigratie een probleem voor onze ontwikkeling’, beaamt Emilienne Macauley op het zonovergoten terras van een chic boetiekhotel aan de boulevard van Mindelo.

‘Het leven daar is veel duurder’

Van achter een indrukwekkende gouden zonnebril kijkt ze nauwlettend toe hoe een werknemer behoedzaam een colaatje voor de gast inschenkt, mét ijs en citroen zoals het hoort. Achter haar lopen personeelsleden rond het zwembad af en aan met handdoeken en waterflessen. ‘Mensen denken nu nog dat ze in Portugal meer verdienen en dus meer geld overhouden om naar huis te sturen, maar ze vergissen zich. Het leven daar is veel duurder, wonen in Lissabon is zelfs onbetaalbaar vanwege de vastgoedcrisis. Uiteindelijk komen ze er wel achter en zullen ze terugkomen.’

Troubleshooter Emilienne Macauley moet het toerisme op Kaapverdië stimuleren. Beeld Sven Torfinn / de Volkskrant

De Afrikaans-Britse troubleshooter Macauley is ingehuurd door African Development Solutions (ADS), een pan-Afrikaanse investeerdersgroep, om het toerisme op Kaapverdië een boost te geven. ADS, dat in 2005 werd opgericht door de Malinese ondernemer Samba Bathily, timmert in heel Afrika aan de weg als onderneming ‘voor en van Afrikanen’. De groep heeft 5 miljard dollar aan ‘duurzame’ investeringen in toerisme en recreatie, landbouw, logistiek, telecom en logistiek.

Op Kaapverdië gaat het ADS voor de wind. Onder de energieke leiding van Macauley breidde de luxehotelketen uit met een budgethotel voor meer avontuurlijk en duurzaam toerisme en verrezen er drijvende professionele opnamestudio’s in de jachthaven, die muzikaal en creatief talent naar het eiland moeten lokken. Het aantal werknemers vervijfvoudigde in twee jaar tot ruim 80 nu.

Macauley droomt van speciale evenementen en grote feesten met bekende dj’s rond haar zwembad. ‘Ons doel is Sao Vicente te transformeren tot het Ibiza of Monaco van Afrika, maar daarvoor moeten we het narratief hier veranderen.’ Jongeren moeten op Kaapverdië perspectief geboden krijgen middels investeringen en gerichte trainingen. ‘Ze moeten leren dat ze er trots op mogen zijn om te werken in hun eigen land.’