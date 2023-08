Kaalslag aan de Zuidas: advocatenkantoor sloopt Chinese karakters van zijn gevel

De Chinese karakters op de gevel bij Dentons aan de Amsterdamse Zuidas worden verwijderd. Het advocatenkantoor breekt met China vanwege nieuwe Chinese wetgeving. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Aanleiding voor de breuk is nieuwe wetgeving die op 1 juli in China van kracht is geworden. Die beperkt de uitwisseling van informatie die van belang kan zijn voor de nationale veiligheid en vergroot de mogelijkheden van de autoriteiten om westerse bedrijven te bespioneren.

De Amerikaanse regering waarschuwde buitenlandse bedrijven die actief zijn in China onlangs al dat de maatregelen zo vaag zijn omschreven dat bedrijven zich met gewoon zakendoen al in de nesten kunnen werken.

Om die reden zijn veel westerse bedrijven hun belangen in China aan het heroverwegen. Zo ook Dentons, dat in 2015 de krachten bundelde met zijn Chinese branchegenoot Dacheng. Zo ontstond een ‘megakantoor’ met 6.600 medewerkers, van wie Dacheng er vierduizend leverde.

Chinese karakters

Een woordvoerder van Dentons Europa bevestigt dat de firma de Chinese karakters van zijn logo en merk zal verwijderen, zowel van gebouwen als van de website. Dat hangt samen met ‘recente Chinese verordeningen voor Chinese advocatenkantoren, inclusief maatregelen die verband houden met cyberveiligheid en databescherming’, schrijft ze per e-mail.

Hoewel Dacheng op eigen benen komt te staan, blijft het wel de ‘voorkeurspartner’ voor klanten die juridische bijstand nodig hebben in China. ‘Hoewel onze juridische relatie verandert, blijven we samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten in China en de meer dan tachtig landen waarin Dentons zakendoet.’ Dentons handhaaft zijn vestiging in Hongkong.

Het bedrijfsleven wordt steeds meer gemangeld in de botsing tussen de VS en China. De bewegingsvrijheid voor buitenlandse ondernemingen in China wordt ‘smaller en smaller’, stelt Bruce MacEwen van het Amerikaanse advieskantoor Adam Smith Esq. tegenover persbureau Reuters.

Het internationale consultancywezen schrok eerder dit jaar al op van invallen bij de Chinese vestigingen van de Amerikaanse branchegenoten Mintz Group en Bain & Company. ‘Voor veel bedrijven weegt de mogelijke schade aan hun reputatie allang niet meer op tegen de mogelijke economische opbrengst’, aldus MacEwen.

Amerikaanse maatregelen

Niet alleen de Chinezen maken zakendoen moeilijker. De Amerikaanse regering maakt woensdag maatregelen bekend die investeringen in sommige bedrijfstakken zullen bemoeilijken, zo bericht The New York Times. Het gaat om westers geld dat in China zou worden aangewend voor kunstmatige intelligentie, quantumcomputers en de ontwikkeling van geavanceerde computerchips. Die technologie kan gemakkelijk in handen vallen van de Chinese strijdkrachten.

‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Amerikaans kapitaal wordt gebruikt om de Chinese militaire capaciteiten te vergroten, zonder dat de Verenigde Staten de middelen hebben om een stokje te steken voor deze activiteiten’, citeert The New York Times Emily Benson, projectmanager handel en technologie van het Center for Strategic and International Studies, een denktank in Washington D.C.

Volgens de krant gaat het Witte Huis bedrijven in de VS ook verplichten om meer duidelijkheid te verschaffen over investeringen in andere bedrijfstakken, zodat de Amerikaanse overheid meer zicht krijgt op het geld en de kennis die naar China vloeien.