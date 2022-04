Kaag wist al een jaar van grensoverschrijdend gedrag: ‘Ik heb vier keer om hulp gevraagd’

D66-leider Sigrid Kaag. Beeld Getty Images

Kaag heeft tot nu altijd volgehouden dat zij ‘geen inzage’ heeft gehad in het belastende vertrouwelijke rapport. Op aanvullende vragen over haar rol als partijleider in de metoo-zaak wilde Kaag de afgelopen twee weken niet ingaan. Donderdagmiddag zegt D66 opheldering te verschaffen over de rol van het bestuur in het verzwijgen van het grensoverschrijdende gedrag van een partijprominent.

In de sms-berichten van 20 april 2021 en 5 mei 2021 attendeert de vrouw Kaag op de conclusies van bureau Bing, dat begin 2021 onderzoek heeft gedaan naar beschuldigingen van stalking en intimidatie door Van Drimmelen jegens een vrouwelijke D66-medewerker. Op 24 februari 2021 concludeert Bing dat uit het onderzoek ‘geen machtsmisbruik en seksuele intimidatie was gebleken’. Wat Bing daar niet bij schrijft, is dat het onderzoek daarna nog doorgaat. Drie weken later concludeert Bing in een vertrouwelijke bijlage dat Van Drimmelen zich wel schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting de oud-D66-medewerkster. Die laatste conclusies zijn nooit met de buitenwereld gedeeld.

Oorverdovend stil

De vrouw vecht al een jaar voor het openbaren van de werkelijke conclusie over het gedrag van Van Drimmelen. Zij heeft de vertrouwelijke conclusies uit het Bing-rapport op 17 maart 2021 onder ogen gekregen, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar omdat het daarna oorverdovend stil blijft uit de partij en omdat Kaag na het vertrek van Sidney Smeets – die zijn Kamerzetel opgeeft na grensoverschrijdende berichten richting jonge jongens – in de media zegt dat er in haar partij ‘geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, zoekt ze contact met de partijleider.

In het eerste bericht van 20 april 2021 wijst de vrouw Kaag ‘op de discrepantie tussen de ‘vertrouwelijk delen en het publieke deel’ van het Bing-rapport. Kaag antwoordt dat zij niet weet waar de vrouw op doelt en verwijst de vrouw door naar de partijvoorzitter.

Twee weken later, op 5 mei 2021 om 10.40 uur, meldt zij zich opnieuw bij Kaag en stelt helder dat ‘grensoverschrijdend gedrag’ jegens haar is aangetoond in het vertrouwelijke Bing-rapport. ‘Pleger is bij jou bekend en lid Vd partij.’ Diezelfde dag stuurt Kaag om 19.26 uur terug: ‘Dag [naam vrouw], ik begrijp van het bestuur dat alle contacten lopen via advocaten. Het is dus correct dat dit kanaal nu wordt gebruikt. Ik begrijp dat resp advocaten (partij en jouw zijde) een oplossing zoeken. Gr. Sigrid.’

De vrouw treedt nu naar voren met de berichten, omdat zij vindt dat Kaag en het partijbestuur rekenschap moeten afleggen voor wat haar de afgelopen jaren is overkomen en welke ernstige fouten ook door hen zijn gemaakt. De vrouw spreekt op anonieme titel omdat ze niet wil dat haar naam in zoekmachines verbonden blijft met de zaak en omdat ze haar gezin en carrière wil beschermen. Om die reden zag ze ook af van aangifte tegen Van Drimmelen.

Teleurgesteld

Ze is teleurgesteld in haar oud-partijgenoten. ‘Ik heb Kaag vier keer om hulp gevraagd. Twee keer telefonisch in december 2020 toen zij een onderzoek aankondigde, en twee keer per sms na het verschijnen van het vertrouwelijk rapport van Bing’, zegt het slachtoffer.

Ook heeft zij partijvoorzitter Victor Everhardt vlak na zijn aantreden in november 2021 gebeld om het over het vertrouwelijk rapport te hebben. Everhardt erkent dat hij bekend is met de vertrouwelijke bijlage en zei eerder deze week in gesprek te zijn met het slachtoffer. ‘Dat is niet waar. Ik heb Victor zelf vorig jaar gebeld voor een afspraak. Ook hij heeft mij doorverwezen naar de advocaten.’

Niemand van D66, Kaag noch het bestuur, nam afgelopen week contact op om te vragen hoe het met haar ging. Ze verwacht dat er donderdag excuses zullen volgen, maar stelt vragen bij de oprechtheid ervan. De partij vertoont weinig tekenen van zelfreflectie, vindt ze. Zo werden er ondanks het rapport een jaar lang geen maatregelen getroffen richting Van Drimmelen. Woensdag stelde de partij hem in staat zelf zijn lidmaatschap op te zeggen. Ze lieten na hem te royeren, zegt het slachtoffer. ‘Ik heb dit allemaal nooit gewild. Maar ik voel me gedwongen nu naar buiten te treden.’