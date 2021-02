Kaag: vaccinatiebewijs of negatieve test moet weer toegang bieden tot ‘het leven’

D66-leider Sigrid Kaag. Beeld ANP

‘Ik zie al het voor me: opa die net gevaccineerd is, eindelijk weer uit eten met kleindochter met negatieve test’, zei Kaag zaterdagmiddag op het online verkiezingscongres van D66. Kaag is daarmee de eerste partijleider die onomwonden aanstuurt op de invoering van een vaccinatiebewijs. Zo’n bewijs is omstreden: sommige partijen op het Binnenhof zien het als een instrument om Nederlanders indirect tot een vaccinatie te ‘dwingen’. Ook is nog onduidelijk of gevaccineerden andere mensen kunnen besmetten.

Het ‘taboe’ moet eraf, zei Kaag zaterdag. Volgens haar is een vaccinatiebewijs ‘precies wat we nodig zullen hebben’ in het vervolg van de coronacrisis, op voorwaarde dat de maatregel tijdelijk is en de privacy van burgers wordt beschermd. ‘Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet?’ Daarvoor is de ‘stille crisis’, met alle ‘blijvende psychische schade’ door het isolement te groot.

Wie een vaccin neemt, bewijst het land volgens Kaag een grote dienst. ‘Laten we dat nu als samenleving gaan belonen met de vrijheid om te genieten van de nabijheid van vrienden en familie.’

Voor jongeren en volwassenen die voorlopig nog niet aan de beurt zijn, moeten ook negatieve (snel)tests toegang verschaffen tot hogescholen en universiteiten, sportstadions, de horeca en winkels. De Nederlandse overheid dient die tests gratis aan te bieden, aldus Kaag, ‘want die kosten zijn vele malen lager dan die van de lockdown’. Eerder kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al aan dat het kabinet testbewijzen wil inzetten om de samenleving verder te openen.

Europees coronapaspoort

Kaags oproep volgt op een virtuele EU-top waarop donderdag werd gesproken over de invoering van een Europees ‘coronapaspoort’. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaarde na afloop dat alle lidstaten het het ‘in principe’ eens waren over de noodzaak van zo’n vaccinatiebewijs voor het reizen tussen de lidstaten. Premier Rutte was terughoudender - hij wil eerst een debat voeren in het Nederlandse parlement - maar zijn kabinet is niet principieel tegen. Ook Kaag wil de invoering van een vaccinatiebewijs het liefst op Europees niveau regelen.

In Nederland stelde de Gezondheidsraad begin februari dat bedrijven en instellingen een vaccinatie kunnen eisen voor toegang. De wet staat dat niet in de weg. Wel moeten private partijen kunnen aantonen dat hun vaccinatie-eis een gerechtvaardigd doel dient en er geen minder ingrijpende manier is om dat doel te bereiken.

Geen aandacht voor rapport

Kaag en D66-voorzitter Anne-Marie Spierings besteedden op het congres geen woord aan het deze week verschenen rapport over problemen met de interne cultuur in de partij. In het rapport beschreef integriteitsbureau Bing hoe binnen D66 ‘met name bepaalde mannen’ op partijbijeenkomsten afstappen op (jonge) vrouwen, waarvan sommigen melding maakten van onveilige situaties. Voor de beschuldiging van (seksuele) intimidatie door een partijstrateeg vond Bing geen bewijs.