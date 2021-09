Kaag trekt boetekleed aan over Afghanistan: ‘We hebben fouten gemaakt. Dat spijt mij’

Kaag benadrukte dat de snelle opmars van de Taliban iedereen heeft verrast, ‘inclusief de Taliban zelf’. Beeld ANP

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken was woensdagavond de eerste die voorzichtig het boetekleed aantrok. ‘We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannamen. Dat is bitter. Ik vind dat vreselijk’, zei Kaag tegenover een zeer verontwaardigde Kamer. Na bijna drie uur touwtrekken volgde de gewetensvraag van de SGP’er Chris Stoffer: of de minister wel genoeg in de spiegel gekeken? ‘Het boetekleed ontsiert de vrouw niet', zegt Kaag. ‘We hebben fouten gemaakt, dat spijt mij.’

Maar de D66-minister benadrukte direct ook dat de schuld van de misgelopen evacuatie niet geheel bij haar ligt: de snelle opmars van de Taliban heeft volgens haar iedereen heeft verrast, ‘inclusief de Taliban zelf’. Ook de zwakte van de Afghaanse strijdkrachten is volgens haar ‘totaal onderschat’. Niet alleen door Nederland, maar door ‘de hele internationale gemeenschap’. Alle bondgenoten gingen er volgens Kaag van uit dat Kabul ‘veel langer stand zou houden’.

Andere inschatting

Daar tegenover plaatste de Kamer het beeld dat de Militaire Inlichtingendienst, de Tweede Kamer, de lokale staf in Kabul en de Fransen en Britten blijkbaar een andere inschatting hadden gemaakt. Hoe kan het, vroeg Sylvana Simons (Bij1) dat de Kamer, die in een slechtere informatiepositie zit dan het kabinet, wel die urgentie voelde?

Het gevolg van de ‘verkeerde aannamen’ is dat Nederland – onterecht – te lang heeft verondersteld dat Nederlanders en Afghanen die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben gewerkt, gewoon geëvacueerd zouden kunnen worden via commerciële vluchten vanaf het vliegveld in Kabul. Dat lukte uiteindelijk niet, wat Kaag betreurt.

Ze verzette zich namens het kabinet wel tegen het verwijt van diverse Kamerleden dat de evacuatie een ‘totaal falen’ zou zijn. ‘Dat vind ik te ver gaan’, zei Kaag. De minister benadrukt dat er ‘2.100 mensen wel in korte tijd zijn gered, inclusief lokaal personeel en hun gezinnen’. Ze roemt het ongelooflijk moedige werk dat militairen en diplomaten in Kabul hebben verricht om dat te bewerkstelligen.

Opmerkelijke uitspraken

Het optreden van Kaag kon niet voorkomen dat de Kamer diep verontwaardigd is hoe de evacuatie uit Kabul is aangepakt. Die verontwaardiging werd niet minder door een aantal opmerkelijke uitspraken van de minister. Een daarvan was haar ontkenning van het verzoek aan de ambassade in Kabul om – zoals gememoreerd door ambassadeur Wijgers in een e-mail aan de ambtelijke leiding van het departement – het aantal te evacueren inwonende familieleden van lokale medewerkers die niet tot het kerngezin behoorden, terug te brengen van 60 naar 3. Volgens Kaag klopt deze weergave niet. ‘Niemand heeft ooit gezegd dat het er maar 3 mogen zijn.’

SP-Kamerlid Jasper van Dijk sprak in dat verband van een ‘macaber kwartetspel’ met de familieleden van de lokale medewerkers in Kabul. Andere partijen spraken van ‘harteloos’ optreden, dat Carola van der Plas (BBB) deed denken aan de film Sophie’s Choice – waarin de hoofdpersoon moet kiezen welke van haar twee kinderen ze moet opgeven. Kaag wees er op dat uiteindelijk wel alle 60 inwonende familieleden zijn geëvacueerd.

Evenmin overtuigend voor de Kamer was Kaags pleidooi dat de Fransen het buitenbeentje waren met hun vroege evacuatie – en dat die louter een gevolg was van het feit dat Frankrijk zoveel mensen moest evacueren en dus eerder moest beginnen. Proportioneel evacueerde Nederland in de aanloop naar de val van Kabul evenveel mensen, betoogde Kaag ook.

De Fransen hadden ‘precies dezelfde informatie’ als wij, zei Kaag. Daaruit trokken ze blijkbaar, net als de Britten die ook eerder begonnen met het evacueren van een deel van het lokale personeel, een andere conclusie dan het Nederlandse kabinet. Kaag verbaasde de Kamer met de boodschap dat ze niet op de hoogte was van het Franse aanbod midden juli om mensen mee te nemen op een Franse evacuatievlucht.

Vertrouwensvraag

Pieter Omtzigt zette op de dag van zijn rentree in de Kamer de zaak op scherp door te vragen om openbaring van het draaiboek voor evacuatie, inclusief het zwartste scenario daarin, alsmede alle communicatie met en over de Franse aanpak bij de evacuatie. Dit verzoek werd niet gesteund door Kaags partij D66. Hij hekelde het gebrek aan besluitvaardigheid van het kabinet. ‘De Duitsers stuurden op het cruciale moment helikopters, de Noren reden met busjes door de stad, en Nederland zat te overleggen’, aldus Omtzigt.

‘De vertrouwensvraag ligt op tafel’, zei het Kamerlid Kati Piri (PvdA) eerder op de dag en daar is zij nog niet op teruggekomen. Zij stelt vast dat er nu al drie Kamermoties niet goed zijn uitgevoerd door het demissionaire kabinet. Moties in juni en juli riepen het kabinet op om de tolken van Defensie te evacueren vóór het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Maar ook om andere Afghanen die voor Nederlanders werkten zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

In de praktijk zijn zeker nog 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven in Afghanistan, en mogelijk nog honderden anderen die in gevaar zijn. Buitenlandse Zaken en Defensie hebben geen goed overzicht om hoeveel mensen het gaat, bleek uit de beantwoording van bijna vijfhonderd Kamervragen over de kwestie.

‘Clusterfuck 2.0'

Een ‘clusterfuck 2.0’ noemde Jasper van Dijk de evacuatie. Niet alleen de vele achterblijvers zorgen voor woede in de Kamer, maar ook de gebrekkige informatievoorziening. Het feitenrelaas dat de volksvertegenwoordigers kregen, was niet volledig. Zo onthulde de Volkskrant woensdag dat het kabinet de evacuatie van het Afghaanse ambassadepersoneel maandenlang heeft uitgesteld, ondanks herhaalde dringende hulpverzoeken vanuit de Nederlandse diplomatieke post in Kabul.

Hoewel Kaag en Bijleveld de schade voor het demissionaire kabinet probeerden te beperken, bleef het Kamerdebat woensdagavond nog uren doorgaan. De Kamerleden van coalitiepartners VVD en D66 waren de betrokken bewindspersonen mild gestemd. Zij uitten zich afgelopen maanden kritisch over het kabinetsoptreden in Afghanistan, maar maakten tijdens het debat woensdag vooral terugtrekkende bewegingen. De uitweg waar alle bewindspersonen op zinspelen: een onafhankelijk onderzoek. Omtzigt: ‘Het kabinet gaat zichzelf evalueren. De vlucht vooruit.’