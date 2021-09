Kaag trekt boetekleed aan over Afghanistan: ‘We hadden verkeerde aannames. Ik vind dat vreselijk’

Kaag benadrukte dat de snelle opmars van de Taliban iedereen heeft verrast, ‘inclusief de Taliban zelf’. Beeld ANP

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken was woensdagavond de eerste die voorzichtig het boetekleed aantrok. ‘We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. Dat is bitter. Ik vind dat vreselijk’, zei Kaag tegenover een zeer verontwaardigde Kamer.

Maar de D66-minister benadrukte dat de snelle opmars van de Taliban iedereen heeft verrast, ‘inclusief de Taliban zelf’. Ook de zwakte van de Afghaanse strijdkrachten is volgens haar ‘totaal onderschat’. Niet alleen door Nederland, maar door ‘de hele internationale gemeenschap’. Alle bondgenoten gingen er volgens Kaag vanuit dat Kabul ‘veel langer stand zou houden’.

Het gevolg is dat Nederland – onterecht – te lang heeft verondersteld dat Nederlanders en Afghanen die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben gewerkt gewoon geëvacueerd zouden kunnen worden via commerciële vluchten vanaf het vliegveld in Kabul. Dat lukte uiteindelijk niet. ‘Ik betreur het, het is vreselijk, maar het is hoe het is, we kunnen de gebeurtenissen niet terugdraaien.’

Opvallend is dat het demissionaire kabinet in een eerder gestuurd feitenrelaas naar de Kamer de indruk wekte dat de evacuatie relatief goed was verlopen. Kaag nam in het debat een meer deemoedige houding aan. Er is veel misgegaan, erkent ze.

Toch verzette zij zich namens het kabinet tegen het verwijt van diverse Kamerleden dat de evacuatie een ‘totaal falen’ zou zijn. ‘Dat vind ik te ver gaan’, zei Kaag. De minister benadrukt dat er ‘2100 mensen die wel in korte tijd zijn gered, inclusief lokaal personeel en hun gezinnen’. Ze roemt het ongelooflijk moedige werk dat militairen en diplomaten in Kabul hebben verricht om dat te bewerkstelligen.

Vertrouwensvraag

Het optreden van Kaag kon niet voorkomen dat de Kamer diep verontwaardigd is hoe de evacuatie uit Kabul is aangepakt. ‘De vertrouwensvraag ligt op tafel’, zei het Kamerlid Kati Piri (PvdA) eerder op de dag en daar is zij nog niet op teruggekomen. Zij stelt vast dat er nu al drie Kamermoties niet goed zijn uitgevoerd door het demissionaire kabinet. Moties in juni en juli riepen het kabinet op om de tolken van Defensie te evacueren voor het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Maar ook om andere Afghanen die voor Nederlanders werkten zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

In de praktijk zijn zeker nog 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven in Afghanistan, en mogelijk nog honderden anderen die in gevaar zijn. Buitenlandse Zaken en Defensie hebben geen goed overzicht om hoeveel mensen het gaat, bleek uit de beantwoording van bijna vijfhonderd Kamervragen over de kwestie.

Een ‘clusterfuck 2.0’ noemde SP-Kamerlid Jasper van Dijk de evacuatie. Niet alleen de vele achterblijvers zorgen voor woede in de Kamer, maar ook de gebrekkige informatievoorziening naar de Kamer. Het feitenrelaas dat de volksvertegenwoordigers kregen was niet volledig.

Zo onthulde de Volkskrant woensdag dat het kabinet de evacuatie van Afghaanse ambassadepersoneel maandenlang heeft uitgesteld, ondanks herhaalde klemmende hulpverzoeken vanuit de Nederlandse diplomatieke post in Kabul. Ook dwong het ministerie de ambassade-leiding half augustus om uit een groep van 60 inwonende familieleden 3 mensen de kiezen die mee mochten. ‘Schaamteloos’, oordeelde de SP. Stukken daarover werden pas na die onthulling verstrekt aan de Kamer.

Momenteel probeert Kaag de schade voor het demissionaire kabinet te beperken in het Kamerdebat dat woensdagavond waarschijnlijk nog tot heel laat zal doorgaan. Vooralsnog zijn de Kamerleden van coalitiepartners VVD en D66 haar mild gestemd. Zij uitten zich afgelopen maanden kritisch over het kabinetsoptreden in Afghanistan, maar maken tijdens het debat woensdag vooral terugtrekkende bewegingen.