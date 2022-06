Kaag spreekt juichende menigte toe over stikstofplannen: ‘Wat onmogelijk lijkt, kan wel’

Kaag: ‘We zullen armer worden door oorlog in Oekraïne’

Nederlanders zullen armer worden door de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De financiële gevolgen zijn nu al voelbaar ‘in hun portemonnee, in de supermarkt en bij de benzinepomp’. Meer financiële tegenvallers zullen volgen. Die waarschuwing heeft D66-leider Sigrid Kaag, tevens minister van Financiën, zaterdag gegeven tijdens het partijcongres in Den Bosch. Volgens Kaag raakt het Nederlandse ‘besluit om pal te staan voor vrede en veiligheid mensen financieel’.

De prijzen voor consumentenproducten stijgen onder meer door het afkondigen van sancties tegen Rusland en de stijgende energieprijzen. Wat Kaag betreft is de financiële malaise die daaruit volgt dat waard. ‘Die zware consequenties willen wij als land en als samenleving dragen vanwege de rechtvaardigheid van deze zaak.’

‘Naarmate de oorlog voortduurt zal het moeilijker worden’, waarschuwt Kaag ook. ‘Daar moeten we eerlijk in zijn’, zegt ze. ‘Het Centraal Plan Bureau heeft laten zien dat veel huishoudens in de problemen komen als de hoge prijzen aanhouden.’

Wat de minister van Financiën betreft heeft het kabinet ‘stappen gezet om de lasten dit jaar te verlagen en we blijven daar goed naar kijken’. Maar, zegt ze, ‘ik zal er niet omheen draaien: we kunnen niet alles voor iedereen compenseren. Dat we allemaal armer – een beetje hoop ik, niet te veel – worden is het gevolg van omstandigheden waar wij beperkt invloed op hebben.’

De overheid kan en moet dienen als schild voor de kwetsbaren, vindt Kaag. Voor anderen zal er minder bescherming zijn. ‘Van diegenen die het meest hebben zullen we meer moeten vragen. Dat is ook een consequentie van onze rechte rug. Op 5 mei praten wij altijd over de prijs van vrijheid. Dit is de prijs die wij moeten willen betalen.’