Kaag over formatie: ‘We doen het goed of we doen het niet’

D66-leider Sigrid Kaag heeft haar leden tijdens een digitaal partijcongres gevraagd ‘om vertrouwen voor onze inzet’ tijdens de onderhandelingen over een nieuwe coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie. ‘Het progressieve elan waar wij voor staan zal zich nu moeten bewijzen in een vooruitstrevend coalitieakkoord. We doen het goed of we doen het niet.’

Kaag zei dat de verkiezingswinst van D66 alleen te verzilveren is als de partij geloofwaardig blijft door resultaten te boeken. ‘Het was een teleurstelling dat het niet mogelijk bleek meer progressieve partijen aan tafel te krijgen. In het landsbelang hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen om de impasse te doorbreken en te gaan onderhandelen.’

De D66-leider maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de ‘verharding en verruwing’ in de samenleving. ‘En ik vrees dat de politiek te vaak het slechte voorbeeld geeft. Kamer en kabinet houden zichzelf gevangen in een hamsterwiel van hypes. (...) Het politieke landschap is veranderd. Dus we zullen ook onze democratie moeten onderhouden. Wij zijn bij uitstek de partij, Democraten 66, die hierbij het voortouw kan nemen.’

Het D66-congres vond online plaats vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het oorspronkelijke plan, om zaterdag met 3.000 (van in totaal ongeveer 30 duizend) leden in Den Bosch bijeen te komen ‘tijdens de grootste D66-bijeenkomst ooit’, werd eerder deze week al geannuleerd.

Jan Terlouw

Tijdens de digitale presentatie sprak Kamerlid Rob Jetten, secondant van Kaag in de kabinetsformatie en woordvoerder medische ethiek, met Jan Terlouw. De voormalig partijleider wordt maandag 90 jaar. Hij deed menig partijlid de wenkbrauwen fronsen toen hij vrijdag in De Telegraaf zei: ‘Die nadruk op medisch-ethische kwesties hoeft van mij niet zo. Je ziet dat de samenleving daar erg verdeeld over is. Ik zou er maar niet te veel over afspreken.’ Terlouw wil liever het klimaatprobleem oplossen, herhaalde hij tijdens het congres, ‘omdat dat technisch mogelijk is'.

Uit de speech van Kaag bleek dat dat ook haar belangrijkste doel is. ‘Wij zijn de eerste klimaatpartij. Dit is de grootste test van onze tijd. In een tijd van klimaatcrisis is het des te urgenter dat we handelen en dat we dappere keuzes durven te maken.’

Nieuwe partijvoorzitter

Op het partijcongres werd ook de nieuwe partijvoorzitter gepresenteerd: Victor Everhardt, wethouder Financiën en Economische Zaken in Amsterdam. Hij was de kandidaat van de partijtop. Toch won hij met slechts klein verschil (54 tegen 44 procent van de stemmen) de afgelopen week een verkiezingsstrijd van Janarthanan Sundaram, een ondernemer uit Enschede die zich sterk maakt voor meer diversiteit binnen D66.

Everhardt pleitte in een korte toespraak voor ‘een levendig verenigingsleven, waarbij het soms mag schuren’. Hij zei het als zijn opdracht te zien Kaag en Jetten te ondersteunen ‘om onze progressieve agenda voor elkaar te boksen’. De nieuwe voorzitter van de Jonge Democraten, Joris Hetterscheid, zei zich zorgen te maken dat D66 opnieuw met ‘een conservatieve wolk’ (VVD, CDA en ChristenUnie) aan tafel zit. Hij zei dat dat voor D66 alleen van waarde kan zijn als behalve de klimaatcrisis ook de wooncrisis kan worden opgelost.