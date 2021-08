Kaag houdt de hakken in het zand en wil niet meer met ChristenUnie in zee

D66-leider Kaag vrijdag op het Binnenhof. Beeld ANP - Bart Maat

‘We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht’, zegt Kaag maandag in het AD. ‘Het roer moet om (....) Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.’ Ze benadrukt dat D66 in haar ogen ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers heeft gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’.

Daarmee grijpen de Democraten de herstart van de formatiebesprekingen aan om eerst de hakken wat steviger in het zand te drukken. Om negen uur vanochtend ontvangt informateur Mariëtte Hamer in het gebouw van de Tweede Kamer de formatieteams van VVD en D66: Mark Rutte en Sophie Hermans namens de VVD, Sigrid Kaag en Rob Jetten namens D66. De vier moeten de informateur duidelijk maken welke vorderingen zij in de afgelopen weken hebben geboekt.

Aanzet regeerakkoord

Achter de schermen is tussen de twee partijen sinds eind juni gewerkt aan een ‘aanzet voor een regeerakkoord’. De bedoeling is dat andere partijen deze week zo enthousiast worden van die tekst dat zij zich bereid tonen om mee te gaan onderhandelen over een nieuwe regeringscoalitie.

De vraag wie er wil instappen, ligt vanaf vandaag op het bord van vier partijen: CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Maar ook bij Rutte en Kaag zelf, die het al sinds de verkiezingen van 17 maart oneens zijn over hun voorkeurscoalitie. Rutte heeft een sterke voorkeur voor een doorstart van zijn huidige derde kabinet met CDA, D66 en ChristenUnie. Kaag heeft haar kiezers een ‘zo progressief mogelijk’ kabinet beloofd en houdt daarom vast aan samenwerking met de PvdA en GroenLinks.

Waar zij precies de grote breuklijnen met de ChristenUnie verwacht, wilde Kaag de afgelopen maanden niet duidelijk maken. Vooral op medisch-ethisch terrein staan D66 en de ChristenUnie van oudsher lijnrecht tegenover elkaar. Vandaag wijst Kaag er in het AD wel op dat haar voorkeur ook getalsmatig is: haar vijfpartijencoalitie heeft een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Ruttes voorkeurscoalitie komt daarentegen veel zetels tekort in de Eerste Kamer.

Vanaf vandaag gaat het touwtrekken tussen Rutte en Kaag officieel verder. Kaag is er kennelijk niet zeker van dat zij het gaat winnen, want ze houdt een slag om de arm: haar verzet tegen de ChristenUnie geldt ‘in deze fase’ van de formatie.