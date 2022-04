Kaag door het stof wegens omgang met klachten: ‘Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn’

Partijvoorzitter Victor Everhardt geeft, met Sigrid Kaag, minister van Financiën, naast zich, een toelichting op de weging van het landelijk bestuur van de conclusies van het Bing-rapport. Beeld ANP

Kaag reageerde donderdag voor het eerst op de verwijten uit eigen kring dat de D66-top al een jaar lang de conclusies achterhoudt van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door partijprominent Frans van Drimmelen.

Zij benadrukt dat zij de inhoud van het precaire vertrouwelijke deel van het onderzoek niet kent. Ook nu nog niet. ‘En dat is terecht. ‘Deze bijlage was en blijft vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkenen.’

Kaag erkent echter ook dat zij er door het slachtoffer van de gedragingen wel op werd gewezen dat in het vertrouwelijke deel van het rapport een andere conclusie werd getrokken dan in het geopenbaarde deel. Kaag reageerde daar kort en zakelijk op en raadde de vrouw aan het contact verder via advocaten te laten lopen. ‘Per sms wilde de vrouw met mij spreken over de vertrouwelijke bijlage in het rapport. Ik heb dat onmiddellijk onder de aandacht gebracht van het landelijk bestuur, omdat ik zelf de inhoud niet kende. Het strikte advies van het bestuur aan mij was het gesprek niet te vervolgen, omdat er sinds de publicatie van het openbare gedeelte intensieve gesprekken liepen tussen advocaten van alle betrokkenen. Ik had begrip voor dat verzoek om zorgvuldigheid.’

Nog steeds vindt Kaag niet dat zij daarin procedureel onzorgvuldig heeft gehandeld. Wel vindt ze dat ze ‘uit menselijk oogpunt’ anders had moeten handelen. ‘Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet meer heb aangedrongen bij het bestuur. Dit trek ik mezelf aan. Als ik het nu lees denk ik: dat klinkt wel heel zakelijk, dat had ik anders willen doen. Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn.’

Discrepanties

Eerder op donderdag bleek uit Kaags appverkeer dat de partijleider al zeker een jaar op de hoogte was van het bestaan van de conclusies uit een geheim gehouden deel van een onderzoeksrapport, waarin staat dat voormalig D66-prominent Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

In een bericht aan Kaag op 20 april 2021 wees de vrouw ‘op de discrepantie tussen de ‘vertrouwelijk delen en het publieke deel’ van het rapport. Kaag antwoordde dat zij niet wist waar de vrouw op doelde en verwees de vrouw door naar de partijvoorzitter.

Twee weken later, op 5 mei 2021 om 10.40 uur, meldde de vrouw zich opnieuw bij Kaag en stelde helder dat ‘grensoverschrijdend gedrag’ jegens haar is aangetoond in het vertrouwelijke Bing-rapport. ‘Pleger is bij jou bekend en lid Vd partij.’ Diezelfde dag stuurde Kaag om 19.26 uur terug: ‘Dag [naam vrouw], ik begrijp van het bestuur dat alle contacten lopen via advocaten. Het is dus correct dat dit kanaal nu wordt gebruikt. Ik begrijp dat resp advocaten (partij en jouw zijde) een oplossing zoeken. Gr. Sigrid.’

Kaag benadrukte donderdag in vele toonaarden dat zij vertrouwde op het oordeel van het toenmalige partijbestuur. Dat had ze beter niet kunnen doen, erkende ze. ‘Ik heb geacteerd op de signalen die mij bereikten, maar ik werd gerustgesteld door het bestuur. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet ben blijven aandringen.’

Kaag heeft ook deze week nog geen contact gehad met het slachtoffer. Dat wil zij binnenkort wel doen. Dan zal zij haar ook direct vertellen dat het haar spijt.

Ook bestuur heeft spijt

Het toenmalige partijbestuur is in november vervangen door een nieuw bestuur. De nieuwe partijvoorzitter, Victor Everhardt, sloot zich donderdag aan bij Kaags spijtbetuiging. Het nieuwe bestuur heeft pas afgelopen week, na de publicatie in de Volkskrant, kennisgenomen van de vertrouwelijke bijlage van het onderzoeksrapport. ‘Daarin is inderdaad sprake van grensoverschrijdend gedrag.’

Hij vindt dat in 2016, na de eerste melding, onvoldoende is ingegrepen door de toenmalige partijtop. ‘Er was dan wel geen sprake van seksuele intimidatie of machtsmisbruik maar wel degelijk van grensoverschrijdend gedrag. Daar had tegen moeten worden opgetreden. Vandaag realiseren we ons dat des te meer. We trekken ons dat zeer aan. We hebben het slachtoffer onvoldoende in bescherming genomen.’

Ook vindt hij dat er veel eerder maatregelen tegen Van Drimmelen hadden moeten worden genomen. ‘Omdat hij voorzitter van de talentencommissie bleef, werd het slachtoffer keer op keer met hem geconfronteerd.’ Hij vindt ook dat het vorige bestuur anders had moeten handelen toen in 2021 het vertrouwelijke deel van het rapport er was. ‘Opnieuw is toen niet goed gehandeld. Dat is verkeerd en had echt anders gemoeten. In november 2021 heb ik bij mijn aantreden ook geen juiste inschatting gemaakt van de situatie. Dat spijt mij zeer.’