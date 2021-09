Kaag: D66 wil onderhandelen over doorstart huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

D66-leider Sigrid Kaag tijdens haar verklaring over het besluit toch te gaan onderhandelen met de huidige coalitie. Beeld ANP

Dat heeft Kaag donderdag gezegd in een persverklaring op het D66-partijkantoor. ‘De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren', zei Kaag. ‘De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft’, aldus de D66-leider.

Kaag benadrukt dat zij wil gaan onderhandelen over een zo progressief mogelijk kabinet. ‘Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was.’

De instemming van D66 betekent de inhoudelijke gesprekken over de vorming van een nieuwe kabinet eindelijk van start kunnen gaan. Komend weekend is het 200 dagen geleden dat Nederland naar de stembus ging.

Hoge druk op D66

Woensdag voerde informateur Remkes de druk op de partijleiders op om de impasse te doorbreken nadat hij tot de conclusie was gekomen dat een minderheidskabinet bestaande uit een combinatie van VVD, D66 en CDA niet zou werken. Ook bleek er weinig gevoeld te worden voor een extraparlementair kabinet bestaande uit zes partijen. PvdA en GroenLinks wilden nog steeds praten, maar alleen als volwaardig lid van een meerderheidscoalitie.

In een ultieme poging om de kabinetsformatie te redden, eiste Remkes in een biechtstoelprocedure opheldering van de partijleiders. Als de partijen er na zeven maanden nog steeds niet uit konden komen welke combinatie de inhoudelijke formatie-onderhandelingen moesten beginnen, zou de informateur niet anders kunnen concluderen dat nieuwe verkiezingen de enige uitweg uit de impasse zouden zijn.

Uit de een-op-eentjes met Remkes kwam naar voren dat D66-leider Sigrid Kaag geen bezwaren meer had tegen onderhandelingen over de vorming van een kabinet bestaande uit de oude coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, meldden ingewijden aan de Volkskrant. Vervolgens heeft Remkes aangestuurd op een doorstart van de oude coalitie.

Droomscenario voor VVD, CDA

Voor de VVD en CDA zijn gesprekken over een doorstart het gedroomde scenario. VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra waren de afgelopen maanden aan elkaar vastgelijmd. De twee rechtse partijen wilden hoe dan ook geen gesprekken aan met de voorkeurscombinatie van D66: onderhandelingen met PvdA en GroenLinks. Rutte en Hoekstra vonden twee linkse partijen er een te veel. Zij vrezen een te linkse stempel op het regeerakkoord en vinden meer partijen dan getalsmatig nodig zijn voor een meerderheid onnodig.

Hoewel de onderlinge relatie tussen Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Rutte na de vertrouwenscrisis een dieptepunt bereikte, zijn de banden inmiddels hersteld. Rutte droeg de afgelopen maanden geregeld uit dat zijn voorkeur uitging naar een doorstart van de huidige coalitie.

Stevig wensenlijstje

D66 heeft er juist alles aan gedaan de ChristenUnie buiten de deur te houden. Kaag beloofde haar kiezers een zo progressief mogelijk kabinet. Vanwege de verschillen op terreinen als emancipatie en medisch-ethische kwesties lag een verlengde samenwerking met de christenen volgens de democraten niet voor de hand. Hoewel benadrukt is dat de samenwerking goed is verlopen, vindt D66 dat zij als tweede partij van het land verplicht is het beleid de komende vier jaar van een progressievere stempel te voorzien.

Segers liet zondag weten geen animositeit in de richting van D66 te voelen. ‘Ik zie dat medisch-ethisch heel groot wordt gemaakt’, zei Segers zondag tegen het AD. ‘Terwijl er zoveel momenten zijn dat D66 en ChristenUnie de afgelopen vier jaar schouder aan schouder stonden.’

Gesprekken over een doorstart kunnen bij D66 ervaren worden als een nederlaag. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat de vier partijen lang zullen onderhandelen over de voorwaarden waaronder de oude coalitie verder kan werken in een nieuw kabinet. Kaag zal met een flink wensenlijstje de onderhandelingen in moeten gaan om de steun van haar achterban te behouden.

INTEGRALE VERKLARING VAN SIGRID KAAG OVER KABINETSFORMATIE:

D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen.

Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel.

Dat is ook de reden waarom van het begin af aan onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen.

Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66.

De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht.

De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie.

D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen.

Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart.

Wij gaan dus onderhandelen. Dat zal ik zo meteen de informateur zeggen.

Maar laat ik daarbij het volgende markeren.

Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur.

Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was.

Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie.

Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener, menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet.

Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven.

Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander.

Dank u wel.