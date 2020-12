Justitieminister spreekt Trump tegen, ziet geen bewijs verkiezingsfraude

Justitieminister Bill Barr na een meeting in de Senaat, in november. Beeld Getty Images

Trump weigert zijn nederlaag te erkennen en toe te geven dat hij niet is herkozen, maar dat zijn rivaal Biden heeft gewonnen. De president wijst erop dat hij meer stemmen vergaarde dan vier jaar geleden. Dat is inderdaad het geval, maar Biden kreeg zo’n 6 miljoen stemmen meer dan Trump: met 80 miljoen een record in de Amerikaanse geschiedenis.

De uitlatingen van justitieminister Barr vallen niet in goede aarde bij twee advocaten van Trump. Zijn mening lijkt zonder enige kennis te zijn, stellen Rudy Giuliani en Jenna Ellis in een gezamenlijke verklaring. Zij uiten ‘het grootste respect’ voor de bewindsman, maar stellen dat hij niet op de hoogte is van ‘wezenlijke onregelmatigheden’ en bewijs van systematische fraude. Ook lijkt hij dat niet onderzocht te hebben, klaagt het duo. De verklaring kwam naar buiten tijdens een bezoek van de minister aan het Witte Huis.

Barr maakte ook bekend dat hij een speciale aanklager heeft aangesteld om het Rusland-onderzoek, oorspronkelijk uitgevoerd door Robert Mueller, te onderzoeken. Aanklager John Durham legt de focus op de gedragingen van FBI-agenten die betrokken waren bij het eerste onderzoek naar banden tussen de campagne van Trump en Rusland, aldus Barr. Dat onderzoek leidde tot een impeachementprocedure voor Trump, die uiteindelijk nergens toe leidde.