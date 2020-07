Justitieminister Bill Barr moet zich voor het eerst in een jaar verantwoorden voor hulp aan Trump

De Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr zal dinsdag verantwoording afleggen aan de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden over Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Barr is betrokken geweest bij zeker zes operaties die president Donald Trump hebben geholpen en dus liggen er nogal wat vragen te wachten. Barr zelf kiest voor de tactiek van aanval als beste verdediging. Hij neemt vaker het initiatief om de nieuwsdynamiek te beïnvloeden en liet maandagavond alvast zijn openingsverklaring uitlekken. Daarin maakt hij de hoorzitting bij voorbaat tot een politieke wraakoefening van de commissie, waarin de oppositie van de Democratische partij in de meerderheid is.

‘Vanaf het moment dat ik duidelijk maakte dat ik het onzinnige ‘Russiagate’ schandaal tot de bodem zou uitzoeken, hebben Democraten geprobeerd mij in diskrediet te brengen door te zeggen dat ik simpelweg de wensen van de president uitvoer door strafzaken te beëindigen. Te oordelen naar de brief waarmee ik hier ben uitgenodigd, lijkt dat vandaag ook de agenda te zijn.’

Waarmee Barr eens te meer duidelijk maakt dat hij de conclusies van Robert Mueller, die in opdracht van Barrs eigen ministerie onderzoek deed naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016, onzin vindt. Mueller concludeerde dat de Russen Trump hebben geholpen in de aanloop naar zijn verkiezing, en dat Trump zich die hulp heeft laten aanleunen. Barr maakte het rapport vorig jaar met een eigen samenvatting min of meer onschadelijk.

Sindsdien heeft Barr, die vindt dat de uitvoerende presidentiële macht niet noemenswaardig ingeperkt kan worden door de controle van volksvertegenwoordigers, Trump nog vaak geholpen. Hij wilde de klokkenluidersklacht in de doofpot stoppen die de aanleiding zou worden voor Trumps afzettingsprocedure, hij laat de onderzoekers onderzoeken die de Russische bemoeienis ontdekten, hij greep in in de strafzaken die voortvloeiden uit het Mueller-onderzoek, tegen Michael Flynn en Roger Stone, hij ontsloeg Michael Berman, de aanklager in New York die onderzoek deed naar kindermisbruikers Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Barr is ook een van de leiders van de acties van federale agenten tegen demonstranten in Washington en Portland.

Barr zegt in zijn openingsstatement dat hij al zijn ‘beslissingen in strafrechtelijke aangelegenheden geheel onafhankelijk neemt, zonder aanwijzingen of bemoeienis van het Witte Huis of wie dan ook buiten het ministerie’.

Verder opent hij de aanval op de ‘gewelddadige bendes’ van ‘anarchisten’ die elke nacht slag leveren met federale agenten in Portland, en op de media en politici die dat in zijn ogen ‘goedkeuren’. ‘Wie stilzwijgend de destructie en anarchie goedkeurt, wijst de rechtsstatelijke principes af die ons zelfs in deze politiek verdeelde tijd zouden moeten verenigen.’

Een slimme zet: Barr is zo dinsdag degene die als eerste de rechtsstaat omarmt, en zijn ondervragers vraagt hetzelfde te doen. Zo wordt het voor hen lastiger hem ervan te beschuldigen de rechtsstaat aan zijn laars te lappen.

Het is ook een vorm van tijdrekken. De juridische website Just Security heeft een lijstje met 58 vragen klaarliggen aan Barr, waarvan ze hopen dat de volksvertegenwoordigers die dinsdag stellen. Dat gaan ze nooit redden.