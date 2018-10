Justitie ziet in Mounim A. een gevaarlijke prediker die thuishoort in de extra beveiligde gevangenis, van de rechter mag A. naar huis

Volgens justitie is Mounim A. een gevaarlijke prediker van de jihad die thuishoort in een extra beveiligde gevangenis. Maar van de rechtbank mag hij zijn proces thuis afwachten.

Een jihadist poseert met machinegeweer en IS-vlag in Mosul, Irak. Foto REUTERS

Mounim A. zou onder de naam Abu Bakr met honderden bloedige foto’s en filmpjes op internet de jihad hebben verheerlijkt en anderen tot terrorisme hebben aangezet.

Op woensdag overgeplaatst worden naar de extra beveiligde gevangenisafdeling voor terroristen, om een dag later van de rechter te horen te krijgen dat je je proces in vrijheid mag afwachten. Dat overkomt Mounim A. donderdag.

De Amsterdammer werd drie maanden geleden opgepakt wegens verdenking van opruiing met terroristisch oogmerk. Onder de naam Abu Bakr heeft hij op besloten chatgroepen honderden foto’s en filmpjes geplaatst die de gewapende jihad verheerlijken.

Donderdag vindt in de zwaar beveiligde rechtszaal op Schiphol de regiezitting plaats in de zaak tegen A. De verdachte (27) zit diep weggedoken in een warme wollen trui achter zijn bril schaapachtig toe te kijken terwijl de officieren van justitie ruim de tijd nemen om het gevaar te schetsen dat hij volgens hen voor de samenleving vormt.

Bloedige IS-propaganda

In vijf maanden tijd deelde A. veel IS-propaganda, waarin kelen worden doorgesneden en hoofden worden afgehakt. ‘Ook was er een filmpje van een jongetje van 5 dat een Kalasjnikov leeg schiet terwijl de omstanders Allahu akbar roepen’, zegt de officier. ‘In een interview zegt het jongetje later: ongelovigen, jullie worden afgeslacht.’

A. zou ook hebben geprobeerd kinderen aan te zetten tot terroristische misdrijven. Het OM schermt daarbij met een afgeluisterd gesprek tussen twee 16-jarige jongens. Ene Abu Bakr, de schuilnaam van A., zou een van hen ‘para’ maken met ‘de hele dag Jihad, Jihad via zijn ding’. De jongen noemt Abu Bakr ‘lijp’, zo verklaren de officieren.

De twee advocaten van A. doen geen enkele moeite de filmpjes goed te praten. ‘Die zijn verschrikkelijk.’ Ze stellen dat hun cliënt ze vooral plaatste omdat jongens die hij op internet had leren kennen hem erom vroegen. ‘Hij is ook door een psychiater onderzocht. Die stelt dat A. een kwetsbaar persoon is, waarschijnlijk zwakbegaafd. Cliënt zegt zelf ook dat hij moeilijk nee kan zeggen.’

Het verwijt dat A. jongens probeerde aan te zetten tot het plegen van een aanslag, klopt volgens de advocaten ook niet. ‘Dat was iemand anders die ook de schuilnaam Abu Bakr gebruikte.’

Ontstemde advocaten

A.’s advocaten zijn zeer ontstemd over het feit dat hun cliënt deze week opeens is overgeplaatst van de gevangenis in Zaandam naar de extra beveiligde gevangenisafdeling voor terroristen in Vught. In Zaandam kon hij met zijn familie bellen en werkte hij in de gevangeniswinkel. ‘Nu staat hij op de luchtplaats met de Arnhemmer die een aanslag voorbereidde.’

De overplaatsing daags voor de zitting is volgens de advocaten powerplay van het OM om aan de rechtbank duidelijk te maken dat hun cliënt wel degelijk gevaarlijk is. Onzin, zegt de officier. ‘We wilden hem al veel langer op die afdeling hebben, maar doordat opruiing aanvankelijk geen feit was waarmee je op die afdeling terecht kon komen, was dat nog niet gebeurd.’

Mounim A., die voor een man van 27 al opvallend veel grijze haren heeft, mag ook zelf nog iets zeggen. In hakkelend Nederlands met een zwaar Marokkaans accent, bezweert hij dat hij het nooit meer zal doen. Met een gevangenisimam in Zaandam heeft hij naar eigen zeggen een goed gesprek gevoerd. ‘Dat ik in de toekomst eerst met een buurman of familie moet bespreken of het slim is om iets door te sturen.’

Hij is vooral heel ongelukkig met zijn overplaatsing naar Vught. ‘Ik kan daar niet slapen omdat ze de hele nacht ‘Allahu akbar’ tegen me roepen. Ik wil juist weg bij zulke mensen.’

‘Schorsing’ oftewel: ‘Je bent vrij’

Na een beraadslaging van ruim een half uur, wordt duidelijk dat hij daarin zijn zin krijgt. Verrast vertalen zijn advocaten wat het woord ‘schorsing’ in deze betekent: ‘Je komt vrij’, fluisteren ze hem in de oren.

Daar zijn wel wat voorwaarden aan gebonden, benadrukt de rechtbank. Zo mag A. geen contact meer opnemen met andere leden van de chatgroepen, moet hij meewerken aan onderzoeken van de reclassering en krijgt hij een Whatsapp-, Facebook- en telegramverbod. ‘Onder die condities is de kans op herhaling niet groot’, aldus de rechtbank.

Hoofdschuddend horen de officieren het aan. ‘Justitie is helemaal niet blij met onze beslissing’, waarschuwt de rechter de verdachte. ‘Dus ga er maar vanuit dat ze u heel goed zullen volgen of u zich aan deze voorwaarden houdt.’

Buiten de rechtszaal reageert de één jaar oudere broer van Mounim opgelucht. Bang dat zijn broertje opnieuw in de fout zal gaan is hij niet. ‘Hij is mentaal net een kind. Als je hem zegt: je mag daar niet lopen, dan doet hij dat ook niet. En we geven hem gewoon een oude Nokia zonder internet. Dan kan hij ook het internet niet op.’

Het OM verwacht dat de zaak in januari inhoudelijk kan worden behandeld.