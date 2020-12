Justitie wil ‘snoeiharde grens trekken’ en eist verbod motorclub Caloh Wagoh

Rechtbanktekening van kopstukken van motorclub Caloh Wagoh tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Schiphol. Beeld ANP

‘Mijn broertje is zo gek als een deur, maar als soldaatje is hij super. Hij heeft een paar jaar geleden een overval gepleegd. De politie zat urenlang achter hem aan. Op een industrieterrein zei de politie: stop of ik schiet. Mijn broertje antwoordde: ik ook. Bam bam. Hij schoot zo terug.’

Het is maandag in de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp als de officier van justitie het zoveelste voorbeeld opnoemt om te illustreren waarom outlaw motorclub Caloh Wagoh ‘een vrijplaats’ is voor criminaliteit. Volgens hem toont dit onderschepte WhatsApp-gesprek aan dat ‘niet bang zijn voor de politie’ een ‘ideale competentie is’ om lid te worden van de club.

Terwijl buiten enkele tientallen leden van de motorclub voor de deur staan te koukleumen (ze mogen niet naar binnen vanwege de coronaregels, red.), betoogt de officier van justitie waarom ook hun outlaw club op het lijstje van verboden motorclubs moet staan.

Sinds 2017 zijn al meerdere outlaw motorclubs verboden. Na jarenlange civiele procedures is het na een uitspraak van de Hoge Raad inmiddels definitief voorbij voor Bandidos en Satudarah. En deze week doet het gerechtshof tevens uitspraak in de zaken tegen No Surrender en Hells Angels.

‘Willekeurig geweld’

Wat het OM betreft hoort ook het in 2016 opgerichte Caloh Wagoh in dit rijtje thuis. Want hoewel de club nog relatief jong is, is er sprake van een ‘stortvloed aan incidenten, en een stroom aan ernstig geweld’. Criminaliteit zou worden verheerlijkt, aangemoedigd en beloond, aldus het OM. Zo toont de officier van justitie filmpjes en foto’s waarop geposeerd wordt met stapels geld en zware wapens.

Wat de aanklager betreft kan iedereen te maken krijgen ‘met het volstrekt willekeurige geweld van deze motorclub. De kogels en zelfs projectielen van antitankwapens vliegen daarbij in het rond.’ Zo kwam in 2017, bij de beschieting van een huis in Doorn, een van de kogels terecht in het huis van een buurman van het beoogd doelwit. In de leuning van een stoel, ter hoogte van de nek en de rug, werd een kogelgat ontdekt.

Inval bij een woonwagenkamp in Amersfoort bij een landelijke actie tegen motorclub Caloh Wagoh. Beeld Caspar Huurde / Hollandse Hoogte

Meerdere leden zijn volgens justitie betrokken bij liquidaties of pogingen daartoe. Zo is Caloh Wagoh-patron Delano R. een van de verdachten in het zogenoemde Eris-proces. R. zou opdrachten voor huurmoorden hebben aangenomen van Ridouan T., hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

En hoewel de rechter zich volgend jaar pas buigt over de vraag of Delano R. schuldig is, wil het OM in deze civiele procedure nu al een ‘snoeiharde grenslijn’ trekken.

Geen advocaat

Het plan om Caloh Wagoh te verbieden ligt er al langer. Maar de civiele procedure liep dit najaar vertraging op, omdat de club tijdens een eerdere zitting geen advocaat had gestuurd. Op een mail die de rechtbank afgelopen zomer had gestuurd om de zitting aan te kondigen had de club destijds gereageerd met de woorden: ‘krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC’.

Ook deze maandag is er nog steeds geen advocaat namens de club. Wel is strafrechtadvocaat Anis Boumanjal aanwezig namens enkele leden. Hij vertelt de rechtbank dat hij inmiddels een civiel specialist heeft gevonden die Caloh Wagoh bij wil staan. Alleen: deze nieuwe advocaat heeft wel tijd nodig om zich in te lezen.

Want, stelt hij, ‘het OM presenteert veel aannames als feiten en verdenkingen als veroordelingen’. Volgens zijn cliënten schetst het OM een gedateerd beeld, en zijn een groot deel van de aantijgingen niets eens bewezen. ‘We hebben drie maanden de tijd nodig om het kaf van het koren te scheiden en te kijken waar de waarheid ligt en waar de geruchten zitten.’

Op 4 maart wordt de zitting hervat.