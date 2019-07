Justitie VS vraagt slachtoffers van misbruik door miljardair Epstein zich te melden

Demonstranten staan maandag bij het gerechtsgebouw in New York met foto’s van Jeffrey Epstein. Beeld Getty

De vergrijpen zouden hebben plaatsgevonden tussen 2002 en 2005. De vrouwen waren destijds minderjarig, soms niet ouder dan 14. De krant Miami Herald wist vorig jaar tachtig slachtoffers op te sporen, die allen anoniem bleven.

Berman maakte maandag de aanklacht bekend tegen Epstein, die dit weekeinde gearresteerd werd op een vliegveld nabij New York. Hij wordt beschuldigd van sekshandel in minderjarigen en het organiseren ervan. Epstein ‘deelde’ de meisjes, die hij betaalde voor seksuele handelingen, veelal met rijke vrienden en bekenden, volgens de aanklacht.

Al sinds begin deze eeuw doen verhalen de ronde over het misbruik van tientallen meisjes door Epstein, maar dankzij een schikking met de staat Florida wist hij twaalf jaar geleden aan een langdurige celstraf te ontkomen. De federale autoriteiten zijn volgens Berman niet gebonden aan die schikking. Epstein kan maximaal 45 jaar celstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Hij verscheen maandag voor een federale rechtbank in New York en zei onschuldig te zijn.

Aanklager Berman zei te hopen dat Epstein niet op borgtocht wordt vrijgelaten, omdat hij met zijn enorme vermogen gemakkelijk toegang heeft tot privévliegtuigen om het land te ontvluchten. Justitie sprak over een ‘buitengewoon vluchtrisico’. In de woning van Epstein troffen speurders duizenden foto’s van minderjarigen aan, zo werd maandag bekend. De zoektocht in het immense pand in Manhattan wordt voortgezet.