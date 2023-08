Nieuws

Justitie VS vorderde al 1,3 miljard euro aan onterecht verstrekte coronasteun terug

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is druk bezig fraudeurs te vervolgen die onterecht financiële steun aanvraagden - en kregen - tijdens de coronacrisis. Tot nu toe is omgerekend 1,3 miljard euro in gestolen steun teruggevorderd. Door het hele land werden tot nu toe meer dan 3000 mensen vervolgd.