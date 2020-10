Justitie VS onderzoekt of zoon Biden (door Rusland) is gehackt

Joe Biden met zijn zoon Hunter. Beeld REUTERS

Het nieuws over het onderzoek, dat vrijdag bevestigd is door functionarissen tegenover NBC News, komt een dag nadat emails die van Bidens zoon zouden zijn op straat kwamen te liggen. In een van de mails wordt de indruk gewekt dat Hunter, die jarenlang adviseur was van het Oekraïense Burisma, op verzoek van dit gasbedrijf een ontmoeting in Washington regelde met zijn vader.

Biden was toen, in 2015, als vicepresident belast met de coördinatie van het Oekraïne-beleid van de regering-Obama. Hij heeft altijd ontkend iets van doen te hebben gehad met de Oekraïne-activiteiten van zijn zoon. President Trump beschuldigt Biden echter al een jaar van corruptie en belangenverstrengeling. De vicepresident drong in 2016 aan op het ontslag van een aanklager die Burisma onderzocht, maar Biden ontkent dat hij zo zijn zoon en het gasbedrijf wilde helpen.

Het justitiële onderzoek komt negen maanden nadat bekend werd dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe Burisma had gehackt. Volgens Amerikaanse veiligheidsdeskundigen was de operatie succesvol. De GROe zat volgens de VS ook achter het hacken van de Democratische Partij tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Duizenden emails van Hillary Clinton, die werden verspreid via WikiLeaks, brachten de Democratische presidentskandidaat toen in verlegenheid.

Breaking: Senate Republicans said the Judiciary Committee will subpoena Twitter CEO Jack Dorsey after the platform blocked a New York Post article about Joe Biden and his son Hunter https://t.co/5TUrZPbndO — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 oktober 2020

Miljoenen

De tabloid New York Post begon woensdag met het publiceren van de emails die van Hunter zouden zijn. Van een hack zou volgens de krant geen sprake zijn geweest. De mails zouden zijn gevonden op een laptop die vorig jaar werd afgegeven voor reparatie in een computerwinkel in Delaware, de thuisstaat van de Bidens. De krant zegt een kopie van de harde schijf te hebben.

Een deel van de mails gaat over de eveneens bekritiseerde China-activiteiten van Hunter. Deze onthullen onder andere hoe hij in 2017 tien miljoen dollar per jaar probeerde te verdienen met advieswerk voor een Chinees energiebedrijf. Zijn vader was toen nog vicepresident. Trump vindt dat ook de China-activiteiten van Hunter moeten worden onderzocht. Volgens hem probeerden de buitenlandse bedrijven, via Hunter, invloed te kopen in Washington.

Twitter, dat donderdag samen met Facebook flink werd bekritiseerd omdat het verspreiding van het New York Post-artikel blokkeerde, is daar inmiddels op teruggekomen. Gebruikers konden niet doorlinken naar het stuk omdat het artikel de Twitterregels zou overtreden met betrekking tot gehackte en persoonlijke informatie. Facebook baarde opzien omdat het vond dat het artikel eerst door onafhankelijke bronnen moest worden geverifieerd.

“This is censorship. This is not the American way.”@PressSec says she is permanently banned from @Twitter unless she deletes a report about Hunter Biden's foreign business dealings.

https://t.co/fyamBCcrRA — Washington Examiner (@dcexaminer) 15 oktober 2020

Partijdigheid

De sociale mediabedrijven werden door gebruikers en Republikeinse parlementsleden beticht van censuur en partijdigheid, ten gunste van presidentskandidaat Biden. Twitter besloot donderdag de regels te veranderen. Voortaan zullen links naar gehackte informatie niet meer worden geblokkeerd. Wel komt er een waarschuwing bij de tweet. Tevens zal het tweets met gehackte informatie niet verwijderen, tenzij ze worden verspreid door hackers.

Twitter ging aanvankelijk nog over tot het blokkeren van het account van Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany en dat van de Trump-campagne. ‘Censuur is wat je verwacht in landen als China, Noord-Korea of Iran: niet in Amerika’, twitterde McEnany donderdag nadat Twitter de blokkade had teruggedraaid. Ook Trumps campagne kreeg weer toegang tot hun account.

Wel moesten ze eerst van Twitter hun tweets verwijderen die linkten naar het New York Post-stuk. ‘Ik ben terug en ik laat mij niet het zwijgen opleggen', twitterde McEnany direct. ‘Dit moet iedere Amerikaan schrik aanjagen die waarde hecht aan een vrij en open debat. Laat Big Tech je niet de mond snoeren.’