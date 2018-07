Justitie VS klaagt twaalf Russen aan voor hacks bij Clinton en Democraten

De Amerikaanse justitie heeft twaalf Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd wegens het inbreken in de computers van Hillary Clinton en de Democratische partij. Volgens onderminister van Justitie Rod Rosenstein hebben de Russische hackers ook ingebroken in de systemen van kiesraden, waarbij ze de gegevens van een half miljoen kiezers buitmaakten.

Demonstranten houden posters omhoog met de gezichten van hen die al schuld hebben bekend in het kader van Muellers onderzoek Foto AFP

Rosenstein beklemtoonde dat er geen Amerikaanse burgers betrokken zijn. Het gaat om twaalf agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe die bij naam worden genoemd. De aanklacht komt op een uiterst pijnlijk moment voor Rusland: aanstaande maandag vindt in Helsinki een topontmoeting plaats tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin.

Trump heeft altijd moeite gehad met de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland geprobeerd heeft de presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden, omdat hij het gevoel heeft dat zijn verkiezingszege daarmee aan glans verliest. Rosenstein onthield zich zorgvuldig van een oordeel over de vraag of de Russische hacks ook daadwerkelijk van invloed waren op de uitkomst van de verkiezingen. ‘Dat is een zaak van speculatie. Dat is niet onze verantwoordelijkheid.’

Verlegenheid

De Russische hackers zaten volgens de aanklacht ook achter DC Leaks en Guccifer 2.0, die de gestolen e-mails over het internet verspreidden. De e-mails brachten Hillary Clinton in verlegenheid, vooral omdat eruit bleek dat de leiding van de Democratische partij op haar hand was in haar strijd met de linkse kandidaat Bernie Sanders tijdens de voorverkiezingen.

De Russische militaire hackers begonnen volgens de aanklacht in maart 2016 met hun pogingen in te breken in de e-mailaccounts van medewerkers van Hillary Clintons campagnestaf. Met behulp van phishing mails kregen ze toegang tot de systemen van de Democratische partij en plaatsten ze malware waarmee ze boodschappen konden onderscheppen.

De aanklachten komen voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de verkiezingen en de mogelijke banden tussen de Trump-campagne en de Russen. Trump heeft steeds ontkend dat zijn campagneteam onder één hoedje heeft gespeeld met de Russen. Enkele uren voor het bekend worden van de aanklachten klaagde hij nog dat Mueller met zijn ‘heksenjacht’ het verbeteren van de relaties met Rusland in de weg zit.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat er geen enkel bewijs is dat de twaalf aan geklaagde Russen voor de militaire inlichtingendienst werken of ook maar iets met de inbraak in de computers van de Democratische partij van doen hadden. Volgens het ministerie zijn de aanklachten bedoeld om de sfeer voor de topontmoeting tussen Poetin en Trump te verpesten.

Trollenfabriek

Eerder dit jaar klaagde Mueller al dertien Russen en drie Russische bedrijven aan wegens het verspreiden van tendentieuze berichten waarmee ze groepen in de VS tegen elkaar probeerden op te zetten. Op de lijst prijkte ook het bedrijf van Jevgeni Prigozjin, die bekend staat als de ‘kok van Poetin’. Hij zit volgens Mueller achter de ‘trollenfabriek’ in Sint-Petersburg die tijdens de verkiezingscampagne een permanente stroom van nepnieuws produceerde.

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, eiste dat Trump de aanklachten ter sprake brengt tijdens zijn gesprekken met Poetin. Volgens haar moet Trump concrete garanties eisen van Poetin dat Rusland zich verder zal onthouden van dergelijke ‘aanvallen op de Amerikaanse democratie’.

Rudy Giuliani, die eerder dit jaar door Trump werd ingehuurd om Mueller van het lijf te houden, noemde de aanklachten op Twitter ‘goed nieuws voor alle Amerikanen’. Hij wees erop dat er geen enkele Amerikaan is aangeklaagd. Kortom, tijd om een punt achter het onderzoek van Mueller te zetten, concludeerde hij.