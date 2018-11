Justitie vervolgt arts voor ‘onzorgvuldige’ euthanasie op demente vrouw

Het Openbaar Ministerie gaat een arts van een verpleeghuis vervolgen voor het uitvoeren van euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was vergevorderd dement, waardoor op dat moment niet duidelijk was of zij echt dood wilde. Het is de eerste vervolging sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002.

Angstig, verdrietig en onrustig. Zo voelde de vrouw zich bij wie vier jaar voor haar overlijden was vastgesteld dat ze aan de ziekte van Alzheimer leed. ‘Een jaar voor het overlijden was sprake van een versnelling van het ziekteproces’, valt te lezen in het rapport dat de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) opstelde over de vrouw die het middelpunt is geworden van het medisch-ethische debat over het uitvoeren van euthanasie bij vergevorderde dementie.

‘Vanaf de middag werd zij somber, emotioneel en huilerig en gaf zij aan dat zij dood wilde. ’s Nachts werd zij vaak wakker, begon allerlei mensen op te bellen en hield haar echtgenoot wakker.’ Zeven weken voor haar overlijden werd de vrouw opgenomen in een verpleegtehuis. Ze was vaak boos en gefrustreerd. ’s Nachts doolde ze door haar kamer, op zoek naar haar man. Ze bonkte op deuren en schopte tegen de muren.

Voor de arts van de vrouw was duidelijk dat hier sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ze paste euthanasie toe, maar werd datzelfde jaar nog door de toetsingscommissie teruggefloten. De dementerende vrouw beschikte weliswaar over een wilsverklaring, zo oordeelde de toetsingscommissie, maar deze was onduidelijk en tegenstrijdig.

Zoals gebruikelijk is bij zaken die als ‘onzorgvuldig’ worden beoordeeld, werd het Openbaar Ministerie ingeschakeld. ‘Na uitvoerig onderzoek is ook de officier van justitie tot het oordeel gekomen dat de verpleeghuisarts niet heeft gehandeld volgens de wettelijke normen’, aldus het College van procureurs-generaal vrijdag in een persbericht.

Volgens het OM had de arts ondanks haar dementie met de vrouw moeten bespreken of zij nog steeds een doodswens had. De arts ging er zonder meer van uit dat de vrouw nog steeds dood wilde. Zij had dit weliswaar geregeld gezegd, maar zei ook verschillende keren dat ze niet wilde sterven.

Hoger beroep

Het tuchtcollege moet nog uitspraak in hoger beroep doen in deze zaak, wat tot twee verschillende oordelen zou kunnen leiden. ‘Mijn wens is dat uit beide procedures dezelfde normstelling komt’, zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. ‘Anders weet een arts absoluut niet meer waar hij zich aan moet houden.’

Het uitvoeren van euthanasie in Nederland is legaal, maar een arts moet zich wel houden aan de zes zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn opgenomen. ‘Ondraaglijk’ en ‘uitzichtloos’ lijden zijn hierbij het uitgangspunt.

Hoewel euthanasie geregeld wordt toegepast bij dementerenden - vorig jaar bij 166 gevallen op een totaal van 6.500 - is het uitzonderlijk dat dit wordt uitgevoerd bij iemand die zó dement is dat ze niet meer wilsbekwaam is, zoals het geval was bij de vrouw in het verpleeghuis. Het mag, zolang diegene beschikt over een schriftelijk euthanasieverzoek (een ‘wilsverklaring’). Maar de vraag dringt zich op hoe een arts het verzoek moet beoordelen zonder adequaat overleg te kunnen voeren met de patiënt.

Helderheid

‘Ik hoop dat deze strafzaak leidt tot verheldering op punten waarover artsen onzeker zijn’, zegt Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Ze vindt het ‘verschrikkelijk’ voor de arts dat zij na een gang naar de tuchtrechter ook nog strafrechtelijk wordt vervolgd. ‘De tuchtrechter was al erg, dit is nog erger. Maar we moeten niet vergeten dat we vijftien jaar euthanasiepraktijk achter de rug hebben en dat dit nooit eerder is gebeurd.’

‘Er is geen enkele indicatie dat deze arts te kwader trouw was’, zegt Suzanne van de Vathorst, bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat dit nu via het strafrecht loopt, dat doorgaans wordt ingezet als mensen met opzet iets verkeerds doen, is een beetje zuur.’

Volgens Van de Vathorst zou het wenselijk zijn als er een mogelijkheid komt om vragen uit de euthanasiepraktijk aan de rechter voor te leggen zonder dat de betrokken arts wordt aangeklaagd. Deze aanbeveling werd vorig jaar al gedaan door de onderzoekers die de derde evaluatie van de euthanasiewet uitvoerden.

De zaak van de verpleeghuisarts zal door de rechtbank in Den Haag worden behandeld, wanneer is nog niet bekend. Het OM verwacht binnen enkele weken uitsluitsel te geven over andere strafrechtelijke onderzoeken naar vergelijkbare euthanasiezaken. Er lopen er dit jaar nog twee, twee andere zaken zijn geseponeerd.