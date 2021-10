Justitie sluit voor het eerst kanalen van complotdenkers op berichtendienst Telegram

Actie door sympathisanten bij de rechtbank in Den Haag op 7 juni, waar de gemeente Bodegraven een kort geding had aangespannen tegen drie complotdenkers. Zij waren actief op de Telegramkanalen die nu gesloten zijn. Beeld ANP

Het betreft de kanalen ‘Het Bataafse Nieuws’ en ‘De Bataafse Republiek’, die zijn opgericht door enkele beruchte complotdenkers. Op de kanalen, die bij elkaar circa 13 duizend volgers hebben, worden al maanden ongefundeerde verhalen verspreid over een satanisch pedofielennetwerk in Bodegraven. Ook delen gebruikers er complottheorieën over onder meer corona.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) is het – ‘voor zover wij weten’ – de eerste keer dat justitie zulke kanalen op zwart zet. Over de manier waarop de politie daarbij te werk is gegaan, wil hij niets zeggen. Wel dat medewerking van Telegram niet noodzakelijk was.

Het Openbaar Ministerie doet al langer onderzoek naar complotkanalen. Sinds mei zijn er meerdere verdachten veroordeeld omdat ze bedreigingen en opruiende of lasterlijke berichten hadden geplaatst – onder meer aan het adres van RIVM-topman Jaap van Dissel. In veel gevallen kregen ze een celstraf opgelegd.

Hervonden herinneringen

Afgelopen week werd in ‘Het Bataafse Nieuws’ en ‘De Bataafse Republiek’ aangekondigd dat in een nieuw kanaal video’s geplaatst zouden gaan worden over het pedonetwerk in Bodegraven. De voorzieningenrechter in Den Haag had verspreiding van zulke berichten, die gebaseerd zijn op hervonden herinneringen van een van de complotdenkers, in juli al verboden. Deze herinneringen vinden ‘geen enkele steun in thans beschikbaar objectief feitenmateriaal’, stelde de rechter.

De rechter-commissaris gaf vrijdag toestemming om de kanalen af te sluiten. Sinds maandagochtend kunnen leden geen berichten meer plaatsen. Het aangekondigde nieuwe kanaal is door de eigenaar vrijdagavond al vrijwillig verwijderd, zo meldt het OM.

De oprichters van de twee kanalen zitten overigens al enige tijd vast. Wouter R. is eind juni veroordeeld tot een celstraf voor opruiing en het bedreigen van de advocaat van de gemeente Bodegraven. Joost K., die in Spanje woonde, is uitgeleverd aan Nederland en zit in voorarrest. Op 3 december moeten de twee zich bij de rechter melden voor een pro-formazitting.

Bij Micha K., die in Nederland nog een celstraf moet uitzitten, loopt een uitleveringsverzoek aan Noord-Ierland. Hij zit vast in Belfast.