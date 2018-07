Justitie sluit terroristisch motief steekpartij Den Haag nog niet uit

De man die ervan wordt verdacht dat hij op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag, heeft in een Facebookvideo gezegd dat ‘ongelovigen moeten lijden’. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt.

Malek F. wordt aangehouden na de steekpartij op 5 mei. Foto Regio15

Het OM verdenkt de 32-jarige Malek F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, mogelijk met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hem twee keer bedreiging met zware mishandeling ten laste gelegd.

De bewuste Facebookvideo lijkt een paar maanden voor 5 mei online te zijn gezet, aldus een woordvoerder van het OM in Den Haag. Justitie werd ‘via via’ gewezen op het filmpje. Forensische rechercheurs proberen de telefoon van F. te kraken. Volgens het OM weigert hij toegang te geven tot zijn telefoongegevens.

De politie zoekt nog altijd contact met diegene die in een anonieme brief waarschuwde dat F. van plan was een terroristische daad te plegen. De brief, geschreven in gebrekkig Engels, werd begin maart bij de politie bezorgd. F. heeft volgens zijn advocaat Job Knoester ‘geen idee’ van wie de brief afkomstig kan zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft de optie van een terroristisch motief van meet af opengehouden. Volgens Knoester is er ‘geen snipper bewijs’ dat F. iets met terrorisme te maken heeft en ontkent de verdachte dit ook ten stelligste. Hij verwacht dat het OM het mogelijke terroristische oogmerk uiteindelijk laat varen.

Op de vraag wat F. bedoelde met de opmerking dat ‘ongelovigen moeten lijden’, zegt Knoester: ‘De vraag luidt: is deze opmerking gemaakt in verband met het daadwerkelijk toepassen van geweld?’ Verder wil hij niet op het Facebookbericht ingaan.

Een van de slachtoffers van de steekpartij is ervan overtuigd dat F. ‘wel degelijk’ uit een terroristisch motief handelde, zei zijn advocaat Cem Polat vorige maand in de Volkskrant. Polat wees er daarbij namens zijn cliënt op dat F. ‘allahu akbar’ (‘God is groot’) riep toen hij op willekeurige mensen instak en toen de politie hem neerschoot. Het slachtoffer, een 21-jarige Zoetermeerder, werd acht keer gestoken in onder meer zijn hoofd, nek en rug.

De pro-formazitting over F. is volgende week maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Die locatie is standaard bij zaken met een ‘mogelijk terrorismeaspect’, aldus justitie. Op deze zitting zal het OM er, ‘gezien de psychische problemen’ van F., op aandringen dat hij ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Volgens Knoester zal F. zich hiertegen verzetten.

F., een uit Syrië gevluchte Palestijn, zakte na zijn vlucht naar Nederland en de dood van zijn vader steeds verder weg in de problemen. Zijn familie vertelde aan het AD dat hij met een mes rondliep en dacht dat de Israëlische geheime dienst hem achtervolgde.

In februari dit jaar werd F. opgenomen in ggz-instelling Parnassia, nadat hij zijn huisraad op straat had gegooid. Op 5 mei, toen hij weer een paar weken op zichzelf woonde, ging het mis. Omdat de ggz-instelling niets zou hebben gegaan met de waarschuwingen van onder meer F.’s broer deed de familie aangifte tegen Parnassia. Die aangifte is nog steeds niet van tafel, mede doordat een gesprek met Parnassia volgens Knoester ‘onbevredigend verliep’.