Justitie rekent ‘Rico de Chileen’ tot een van kopstukken in Nederlandse drugsoorlog

Richard R., alias ‘Rico de Chileen’, is betrokken bij een of meer liquidaties in het criminele milieu. Dat stelt het Openbaar Ministerie op basis van strafrechtelijk onderzoek. De 45-jarige R. is volgens zijn aanklagers een van de drie kopstukken in een omvangrijke drugsoorlog (in de volksmond ‘Mocro War’ genoemd) die sinds 2012 al meer dan dertig levens heeft gekost.

Rechtbanktekening van Officiers van Justitie Maaike van Kampen (L) en Anke van de Venn (2-L), voorzitter G. van Dijk (M), Richard R., bekend als Rico de Chileen, (3-R) en advocaat Leon van Kleef (R) in rechtbank Amsterdam-Bunker. Beeld ANP

Samen met de voortvluchtige Ridouan T. (de meest gezochte man van dit moment) en Naoufal – ‘Noffel’ – F. (afgelopen voorjaar veroordeeld tot 18 jaar cel) zou R. leiding geven aan een nietsontziend Nederlands drugssyndicaat waarin beïnvloedbare, jonge jongens worden ingehuurd om tegenwerkers te liquideren. Het amateurisme van deze huurmoordenaars heeft geleid tot al minstens tien ‘vergismoorden’.

Tot dusver staat Richard R. terecht voor het leiden van een criminele organisatie, wapenbezit, drugshandel en witwassen. Maar woensdag, tijdens de derde zitting in zijn strafproces, bleek dat het Openbaar Ministerie hem ook wil aanklagen voor betrokkenheid bij moord.

PGP-telefoons

R.’s betrokkenheid bij liquidaties zou blijken uit ontsleuteld berichtenverkeer dat is aangetroffen op twee inbeslaggenomen servers van het telefoonbedrijf Ennetcom. Dit omstreden Nederlandse bedrijf verkocht PGP-telefoons – ‘Pretty Good Privacy’ – vooral aan criminelen, die veronderstelden dat ze dankzij de versleutelingssoftware buiten het zicht van de recherche communiceerden. Mede op basis van dit soort ontsleutelde berichten is R.’s handlanger ‘Noffel’ vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar cel.

Voor de aanklacht van moord is toestemming nodig van de Chileense autoriteiten (die R. op grond van de huidige aanklacht hebben uitgeleverd). De officieren van justitie werden woensdag echter niet concreet over de vraag bij welke moorden de verdachte volgens hen precies is betrokken. Wel werd gezegd dat uit het onderzoek blijkt dat veroordeelde drugshandelaar Mink K., die zijn celstraf heeft uitgezeten en in Libanon verblijft, ‘een doelwit is van deze verdachte’. En eind vorig jaar publiceerde NRC Handelsblad dat R. en zijn vermeende andere handlanger, de voortvluchtige Ridouan T., in 2016 overwogen om aanklager Koos Plooij te vermoorden.

Maffiabaas

Eerder maakte het OM bekend dat uit ontsleutelde PGP-berichten ook blijkt dat het vermoedelijke drugsdrietal ‘Rico de Chileen’, ‘Noffel’ en de internationaal gezochte Ridouan T. heeft samengewerkt met Raffaele Imperiale, een kopstuk van de Napolitaanse maffia, bij wie drie jaar geleden twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn teruggevonden. De voortvluchtige Imperiale ontloopt een celstraf in Italië door in Dubai te verblijven, vermoeden R.’s aanklagers.

R.’s advocaat, Leon van Kleef, noemt het onderzoek van het OM ‘traag’ en de onderzoeksresultaten ‘weinig concreet’. Hij wil onder anderen maffiabaas Imperiale, drugshandelaar Mink K. en ‘Noffel’ F. horen als getuige over hun vermeende relatie met R. Begin maart initieert het OM een videoconferentie met de Chileense Justitie om te praten over een uitleveringsbewijs van R. op verdenking van moord. Eventuele toestemming laat zeker vijf tot zes maanden op zich wachten.

Rico de Chileen werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en vorig jaar maart aan Nederland overgedragen op verdenking van drugshandel, witwassen en wapenbezit. Hij zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens het OM is hij vluchtgevaarlijk. Een verzoek van R.’s advocaat om te onderzoeken of elektronisch toezicht een alternatief kan zijn voor R’s – al zeer langdurige – voorarrest, werd woensdag afgewezen.