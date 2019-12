Justitie onderzoekt voortzetten verboden pedovereniging Martijn

De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak tegen de pedofielenvereniging Martijn. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie is in juni begonnen met het onderzoek. Een oud-voorzitter van de pedofielenvereniging kondigde toen op zijn site een besloten mailgroep aan. Daarop deed Marcel Jeninga, oprichter van de stichting Strijd Tegen Misbruik, aangifte. Hij kreeg daarbij hulp van de jurist Yme Drost. Ze menen dat de oud-leden van Martijn op dezelfde voet maar in andere vorm zijn doorgegaan.

RTL Nieuws was gedurende een langere periode onderdeel van de mailgroep en deed onderzoek naar de uitgewisselde berichten. Volgens het nieuwsprogramma heeft een van de deelnemers binnen de mailgroep een handboek van 170 pagina’s gedeeld waarin uitgebreid staat beschreven hoe je kinderen kunt misbruiken: van het vinden van slachtoffers tot de seksuele handelingen zelf. Binnen de mailgroep wordt seks met kinderen verheerlijkt en plastisch beschreven. Deelnemers hekelen dat de samenleving dit niet accepteert en alle seks met kinderen als misbruik beschouwt. Een woordvoerder van het OM zegt het werk van RTL ‘met belangstelling te volgen’. Hij wil niet zeggen of het OM zelf ook al toegang had tot de mailgroep.

Volgens de woordvoerder kijkt het OM vooral of er weer activiteiten plaatsvinden die eerder grond waren voor het verbod op de vereniging, zoals het propageren en verheerlijken van seks met kinderen. In dat geval is er volgens het OM sprake van het voortzetten van een verboden vereniging en dat is strafbaar. Mocht zo’n onderzoek andere strafbare feiten opleveren, door individuen begaan, dan worden die ook vervolgd.

Schuilnaam

Bij de lancering van de mailgroep meldde oud-voorzitter Marthijn Uittenbogaard dat de mailinglijst uitsluitend was bedoeld ‘voor mensen die het ermee eens zijn dat seks tussen volwassen en kinderen legaal zou moeten zijn’. Van andere fora werden deze gelijkgestemden geweerd. ‘Nu hebben we een plek waar wij de teugels in handen hebben.’

Privacy stond voorop in de mailgroep, benadrukte hij. Deelnemers konden zelf een schuilnaam kiezen en hun wachtwoord zou versleuteld worden. ‘We kunnen onze gedachten delen, en hoe we onze boodschap kunnen uiten.’ Hij merkte toen wel op: ‘Enkel wetmatige inhoud toegestaan.’

Initiator van de mailservice was niet Uittenbogaard maar een ander oud-lid van vereniging Martijn, Norbert de Jonge. Zondag liet hij de Volkskrant weten (nog) niet op de hoogte te zijn van een strafrechtelijk onderzoek. ‘Ik heb helemaal niks gehoord.’ Hij verwerpt de verdenking dat de mailgroep een voortzetting van Martijn is in een andere vorm. ‘Het is een privé-initiatief van mij, geen rechtspersoon.’ Volgens het OM is voor de eventuele strafbaarheid echter niet relevant of er een formele organisatie is opgericht of niet.

Spamfilters

De Jonge heeft de besloten mailgroep, die 34 leden had, op 5 december veranderd in een openbaar forum waarop bijdragen worden gemodereerd. Op eigen initiatief, zegt hij. ‘Eén van de redenen was dat spamfilters communicatie heel lastig maakten. En er werden vooral links naar externe artikelen geplaatst, er was weinig discussie.’ Op de vraag of er in de mailgroep mogelijk illegale zaken werden uitgewisseld, antwoordt hij: ‘Naar mijn mening niet. Maar het was niet zo dat ik bijdragen kon filteren voor verspreiding.’

Vereniging Martijn streefde sinds 1982 naar de wettelijke en maatschappelijke acceptatie van pedofilie en pedoseksualiteit. Aan het verbod op de vereniging ging een lange juridische strijd vooraf. Aanvankelijk probeerde het OM de vereniging op strafrechtelijke gronden te verbieden. Hoewel meerdere leden individueel veroordeeld waren wegens strafrechtelijke feiten, zag het OM geen grond om de vereniging als organisatie aan te pakken. Dat leidde tot maatschappelijke en politieke verontwaardiging.

Daarna bewandelde het OM de civielrechtelijke route. In 2012 werd de vereniging op die grond verboden en ontbonden, omdat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met algemeen in Nederland aanvaarde normen en waarden zou zijn. In hoger beroep werd die beslissing een jaar later vernietigd. Weer een jaar later, in 2014, verbood de Hoge Raad Martijn definitief in cassatie. Volgens het hoogste rechtscollege bagatelliseerde Martijn de gevaren van seksueel contact met kinderen, en verheerlijkte en propageerde de vereniging zulk contact. Daarmee nam de vereniging drempels weg om seks met kinderen te hebben. Schadelijk, omdat kinderen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Volgens de Hoge Raad woog dit zwaarder dan de vrijheid van vereniging.

Politieke partij

Norbert de Jonge laat weten dat volgend jaar de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) heropgericht wordt. Die partij, waarvan De Jonge medeoprichter en secretaris was en Marthijn Uittenbogaard voorzitter, werd in 2010 ontbonden vanwege een gebrek aan steun. Net als Martijn pleit de PNVD voor legalisering van pedoseksualiteit.

‘Voor mensen met ons gedachtegoed is het steeds lastiger geworden onze gevoelens te delen en onze meningen te uiten’, verklaart De Jonge de heroprichting. ‘Een politieke partij is een kans om daar vrijer over te kunnen praten. Zonder dat we steeds moeten nadenken over de juridische consequenties.’ De vernieuwde Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit moet een stichting worden, in plaats van een vereniging met leden.