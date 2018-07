Justitie onderzoekt mogelijk plan voor aanslag op politiebureau Rotterdam

De twee mannen die vorige maand in Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme, zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. Dat bleek uit chatgesprekken tussen de twee. Een van de verdachten stuurde ook een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam-zuid, dat nabij de Kuip staat.

Bij de aanhouding van de twee Marokkaanse mannen van 22 en 27 jaar, is beslag gelegd op telefoons, USB-sticks en andere gegevensdragers die in hun huis lagen. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Op aanwijzing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) werden ze aangehouden. De inlichtingendienst had informatie dat een van hen na de ramadan een gewapende aanslag zou willen plegen in Parijs. Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen, zo stond in het ambtsbericht.

Uit het chatverkeer van de mannen blijkt dat zij mogelijk ook van plan waren om een aanslag te plegen in Nederland, waarbij een foto van het Rotterdamse politiebureau werd gedeeld.

Het onderzoek is nog in volle gang, laten het Openbaar Ministerie en de politie weten. De twee zitten vast en moeten 19 september voor de rechter in Rotterdam verschijnen tijdens pro-formazitting. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.