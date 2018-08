Justitie New York wil Cohen horen over geknoei met geld bij Trump Foundation

De openbaar aanklager van de staat New York heeft Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Trump, gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de liefdadigheidsinstelling van de president. Geld uit de Donald J. Trump Foundation zou zijn gebruikt voor zijn campagne en het afkopen van claims tegen Trumps bedrijven.

Het dagvaarden van Cohen is slecht nieuws voor de president. Cohen heeft juist een schuldbekentenis afgelegd tegenover justitie, die erop neerkomt dat hij in 2016 in opdracht van Trump twee vrouwen heeft afgekocht zodat ze niets zouden zeggen over hun affaires met de miljardair. Cohen erkende dat hij die betalingen had moeten melden als campagnebijdragen.

Cohen regelde als persoonlijk advocaat van Trump allerlei delicate zaken voor de onroerendgoedmagnaat. Nu er tegen hem zelf een onderzoek loopt wegens belastingontduiking en andere misdrijven, vreest het Witte Huis dat Cohen een boekje zal opendoen over Trump in ruil voor strafvermindering.

De New-Yorkse justitie verdenkt de Trump Foundation ervan dat die in feite fungeerde als een soort bijwagen van de verkiezingscampagne van de Republikeinse presidentskandidaat. Trumps campagneleider Corey Lewandowski bepaalde volgens justitie waar het geld heen ging, hoewel het voor charitatieve instellingen verboden is zich met politieke activiteiten bezig te houden.

De middelen van Trumps liefdadigheidsinstelling kwamen overigens niet uit zijn eigen zak, maar uit de bijdragen van andere gulle gevers. Een van de ernstigste beschuldigingen aan het adres van de Trump Foundation is dat de stichting 85 duizend euro zou hebben gebruikt om van een claim tegen de Trumps af te komen.

Ook zou de stichting ruim 20 duizend euro hebben bijgedragen aan de herverkiezingscampagne van Pam Bondi als openbaar aanklager van Florida. Bondi verzekerde later dat de bijdrage niets te maken had met haar besluit geen onderzoek in te stellen naar de klachten van cursisten die zich opgelicht voelden door de Trump University.