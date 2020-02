Justitie luisterde en keek stiekem mee in kantoor van Brabantse ‘godfather’

Boven (v.l.n.r.): Martien N., Anton R., Toon R., Martien R. met advocaat Jan-Hein Kuipers. Onder (v.l.n.r.): Siebren M., Frank L. en Anton M. Het Openbaar Ministerie verdenkt Martien R. en de zijnen van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

‘Hierdoor werd een goed beeld verkregen van de criminele organisatie: hoe Martien R. de organisatie aanstuurde, welke personen daaraan deelnamen, wat de rol- en taakverdeling was en met welke activiteiten de organisatie zich bezighield.’

Jan-Hein Kuijpers, advocaat van R., zei ernstige twijfels te hebben over de rechtmatigheid van de stiekeme plaatsing van de microfoons en camera’s in de schuur. Hij wil weten hoe de apparatuur er is geplaatst: ‘Hebben politiemensen met bivakmutsen dat gedaan, of zijn er burgers ingezet of is er misbruik gemaakt van een moordonderzoek?’ Want in juni 2018 is op het kamp drugscrimineel Peter N. geliquideerd – heeft de politie de apparatuur tijdens dat onderzoek in de schuur geplaatst?

Kuijpers hekelde de beeldvorming over zijn cliënt en de manier waarop hij door het OM aan de schandpaal wordt genageld. ‘Martien R. is geen Ridouan T., Holleeder of Dino S.’, aldus de advocaat. ‘Hij is geen godfather of lid van de familie Corleone.’ Volgens hem blaast het OM deze ‘gewone drugs- en wapenzaak’ enorm op.

R. hield in de schuur bij de woning van zijn broer Toon (55) besprekingen met eigen leden van de criminele organisatie, aldus het Openbaar Ministerie, maar ook met criminele zakenpartners uit binnen- en buitenland. De belangrijkste ‘zakelijke’ activiteit betrof de handel in en productie van hard drugs.

Voor de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika werden verschillende ‘dekladingen’ gebruikt, zoals fruit, hout en roestvrij staal. Twee maal lukt het de Belgische douane een lading te onderscheppen: 1.561 kilo coke in augustus 2018 en 315 kilo coke in april 2019.

De inval in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith, deel van Operatie Alfa, een grootscheeps offensief tegen de georganiseerde misdaad in Brabant. Beeld ANP

De onderschepping van de laatste lading deed R. verzuchten: ‘Heb ik weer, nog nooit meegemaakt dit, 35 bakken ingevoerd.’ De officier van justitie: ‘Met bakken worden containers bedoeld. 35 bakken, dat zegt iets over de duurzaamheid en het organisatievermogen van zijn criminele organisatie.’

Uit de afgeluisterde gesprekken bleek ook dat R. heeft geprobeerd de onderschepte lading te stelen. Volgens het OM dacht hij dat de container slechts apart was gezet, maar dat de lading van 315 coke er nog in zat. Leden van zijn organisatie namen de container op een gestolen vrachtwagen met oplegger mee naar Oss. Zijn zoon Anton (26) noemde die diefstal later tegen een vriend ‘een stunt’. Maar uiteindelijk bleken in de container slechts samengeperste blokken schroot te zitten – de cocaïne was er al uitgehaald.

De criminele organisatie hield zich ook bezig met de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs. Zo werden in een ondergrondse ruimte paarse xtc-pillen met het FC Barcelona-logo gevonden. Ook handelde de groep in vuurwapens.

Geweld werd niet geschuwd. Zo dreigde Martien R. iemand ‘de knop af te snijden’ en iemands ‘einddatum te vervroegen’ omdat diegene zijn geld zou hebben afgepakt. Ook sprak hij over ‘een afpersteam’. Vooral vechtsporter Daan K. werd ingezet om mensen af te persen.

De advocaten van alle zeven verdachten die maandag voor de rechter stonden, bagatelliseerden vooral de rol van hun cliënt. Hoofdverdachte Martien R. zei dat hij ten onrechte overal van wordt beschuldigd.