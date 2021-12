Justitie komt deze week met strafeis in MH17-zaak. Wat valt er te verwachten?

De rechtbank van het MH-17-proces, onder wie voorzitter Hendrik Steenhuis (midden) voor een van de zittingen. Het Openbaar Ministerie begint vandaag met zijn requisitoir. Beeld ANP

De vier verdachten zijn rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt hen verantwoordelijk voor de ramp, waarbij alle 298 inzittenden, uit tien landen, om het leven kwamen. Geen van de verdachten verscheen tijdens de zittingen van het proces, dat in maart 2020 begon. Alleen Poelatov, voormalig luitenant-kolonel van het Russische leger, heeft zich tijdens het proces laten bijstaan door twee Nederlandse advocaten. De strafzaak tegen de andere drie wordt bij verstek behandeld.

Justitie baseert de verdenkingen tegen de vier verdachten onder meer op gesprekken met zo’n tweehonderd getuigen, een analyse van het wapen, radarbeelden, duizenden tapgesprekken, foto’s en video’s. Volgens het internationale onderzoeksteam werd vlucht MH17 neergehaald door een Buk-raket. Deze raket zou afkomstig zijn geweest uit het Russische Koersk. Na het afvuren van de raket, op 17 juli 2014, werd de Buk-installatie (Buk-Telar) weer teruggebracht naar Rusland. Volgens het OM werd de raket afgevuurd vanuit een veld bij Pervomajski. Dit gebied was in handen van pro-Russische separatisten.

Afgeluisterde gesprekken: ‘Buk-raket hard nodig voor de strijd’

Tijdens een van de eerste zittingen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zei de aanklager dat de verdachten in afgeluisterde gesprekken bespraken ‘hoe hard zij een Buk nodig hadden voor hun strijd’. Zij zouden anderen hebben aangestuurd bij de aanvoer van het wapen. ‘En zij dirigeerden de Buk-Telar naar de afvuurlocatie.’

Na het neerhalen van vlucht MH17 zouden zij bovendien een gesprek hebben gevoerd over de vraag of ‘hun’ Buk zijn werk had gedaan. ‘Zij bespraken opgetogen dat er een vliegtuig was neergeschoten’, aldus een van de aanklagers in maart 2020.

Verdachte Poelatov liet tijdens de zittingen via zijn advocaten weten dat hij onschuldig is. Hij erkent dat hij betrokken was bij de oorlog in Oekraïne, maar van de ramp met vlucht MH17 zou hij niets weten. Ook stelt hij dat hij niets met ‘het bestellen, bewaken en vervoeren’ van de Buk-Telar te maken heeft gehad.

Hoop op laatste getuige vervlogen na afwijzing rechtshulpverzoek

Eigenlijk zouden de strafeisen tegen de vier verdachten al in november worden uitgesproken. Dit onderdeel van de strafzaak werd echter uitgesteld, omdat de rechtbank de hoop had nog één getuige te kunnen horen. Het betrof Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53ste luchtafweerbrigade. Volgens het internationale onderzoeksteam was de Russische eenheid van Moetsjkajev verantwoordelijk voor het leveren van de Buk-raket. Begin deze maand bleek echter dat de Russische autoriteiten het rechtshulpverzoek hadden afgewezen. De vragen van de rechters aan Moetsjkajev zouden betrekking kunnen hebben op geheime militaire gegevens. Om die reden wilde Rusland niet meewerken.

Rusland heeft betrokkenheid bij de MH17-ramp altijd ontkend. Kort na de ramp wees dat land met de beschuldigende vinger naar Oekraïne en presenteerde Rusland alternatieve scenario’s. In één van die scenario’s zou een Oekraïens gevechtsvliegtuig vlucht MH17 hebben neergehaald. Wat de Russen betreft, is het MH17-onderzoeksteam vooringenomen en staan de vier verdachten terecht in een politiek proces.

Justitie wijst met beschuldigende vinger naar Russische veiligheidsdiensten

Tijdens een van de eerste zittingen in maart vorig jaar hekelde het OM de Russische houding. Volgens de aanklagers waren er ‘duidelijke aanwijzingen dat Russische veiligheidsdiensten actief hebben geprobeerd de waarheidsvinding naar het neerschieten van vlucht MH17 te verstoren.’ Getuigen zouden bovendien zijn geïntimideerd. Om die reden wordt de identiteit van tientallen van hen afgeschermd.

Op 7 maart 2022 zullen de advocaten van Poelatov reageren op de beschuldigingen tegen hun cliënt. Voor hun pleidooi heeft de rechtbank drie weken uitgetrokken. De uitspraak van het proces wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Als de verdachten worden veroordeeld, is de kans klein dat ze hun straf zullen moeten uitzitten. Zowel Rusland als Oekraïne levert geen verdachten uit.