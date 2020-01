Justitie: kinderen Ruinerwold leefden ‘achter figuurlijk slot op de deur’

Tijdens de eerste pro-formazitting in het proces-Ruinerwold dinsdag in Assen drong zich de kern van de zaak al indringend op: wat is nog zelfverkozen onder het juk van een strikt religieuze opvoeding, waarin contact met de buitenwereld ‘onrein’ is?

Een heksenjacht – een ander woord heeft Josef B. er niet voor. ‘Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd. Mensen moeten de vrijheid hebben in God te geloven. Daar heeft Nederland toch tachtig jaar voor gevochten?’

In tegenstelling tot vader Gerrit Jan van D. is de 58-jarige Oostenrijkse timmerman wel aanwezig in de rechtbank in Assen tijdens de eerste zittingsdag in het proces over het gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold.

De pro-formazitting is slechts bedoeld om de stand van zaken van het onderzoek te bespreken. Maar de kern van de zaak komt indringend over: hoe vrijwillig was de situatie waarin de kinderen leefden, en wat is nog zelfverkozen als de kinderen in een strikt religieuze opvoeding is voorgehouden dat contact met de buitenwereld ‘onrein’ is?

De deur van de boerderij stond letterlijk open, bracht advocaat Yehudi Moszkowicz van Josef B. in. Maar volgens de officier van justitie leefden de zes aanvankelijk minderjarige kinderen in Ruinerwold ‘achter een figuurlijk slot op de deur’.

Uitverkoren

De aartsvader, zo zag vader Van D. zichzelf. Als een uitverkorene. In zijn eigen evangelie was de afzondering van het gezin nodig om kwade geesten buiten te houden. ‘Door deze opvoeding kregen de kinderen geen enkele kans de wereld zelf te ontdekken of te leren zelf keuzes te maken’, aldus het Openbaar Ministerie.

Zijn ze ooit naar buiten gegaan, vroeg de politie. ‘Een paar stappen’, antwoordde een van hen. ‘Maar dan voelde ik me slecht en ging ik terug. Alsof je in een vreemd land bent, waar mensen een andere taal spreken.’

Als de kinderen volgens de vader bevangen raakten door kwade geesten, ‘onder’ gingen, werden ze afgezonderd van de andere gezinsleden. Een dag, dagen, weken, soms maanden. In een caravan, schuur of zelfs hondenhok. Dan kregen ze alleen water. Ook werden ze volgens verklaringen door hun vader van jongs af aan geslagen, aan de haren getrokken of urenlang ondergedompeld in een koud bad.

Twee van de drie oudere kinderen die het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold ontvluchtten, zouden door hun vader seksueel misbruikt zijn. De geest van hun moeder zou in hun lichaam zijn getrokken.

‘Ik durfde niks te zeggen tegen vader, ik onderging het gewoon, wat hij zei was de waarheid. Ik twijfelde nooit aan hem, alleen aan mijzelf’, verklaarde een van de jongere kinderen tegenover de politie.

Complicatie

Volgens het OM maken de kinderen het ‘naar omstandigheden’ goed. Aangifte hebben ze niet gedaan, het OM heeft zelf tot vervolging besloten. ‘Het gaat om ernstig strafbare feiten tegen extreem kwetsbare kinderen in een extreem afhankelijke positie. Dan heeft de overheid de taak om op te treden en te laten zien dat dit grenzen over gaat.’

Van D. ontkende eerder tegenover zijn advocaat Robert Snorn dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Een grote complicatie in het proces is dat de vader als gevolg van een hersenbloeding in 2016 niet kan praten. Hij is daarom nog niet verhoord. Het OM wil hem neurologisch laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Maar daarvoor geldt een maandenlange wachtlijst. Observatie is ook van belang om te bepalen of Van D. wel ‘procesbekwaam’ is: hij moet aanklachten tegen hem kunnen begrijpen.

In de lezing van het OM was Josef B. een discipel, ‘een volgeling van zijn voorbeeld Van D.’ Als huurder van de boerderij en boodschappenbezorger was hij de enige schakel met de buitenwereld. ‘Dat wist hij. Zonder hem had deze situatie niet kunnen ontstaan. Dat gaat verder dan medeplichtigheid.’

Klooster

Advocaat Moszkowicz van verdachte B. bestrijdt dat er sprake was dwang. Volgens hem handelden ook de kinderen vanuit een eigen geloofsovertuiging. ‘Is dat strafbaar, of een grondrecht? Vergelijk het met het leven in een klooster.’ Moszkowicz wijst erop dat oudere kinderen het gezin uit eigen beweging hebben kunnen verlaten.

‘Naar buiten gaan kon altijd, maar wij wilden binnen de schutting blijven’, citeerde hij een verklaring van een van hen. ‘We wilden laten zien hoe je kunt leven. Buiten is veel misdaad en straf, er is geen liefde. Mogen wij leven zoals wij zelf willen?’

Dat zijn cliënt wordt verweten dat hij de kinderen geheim hield voor de buitenwereld, terwijl de oudere kinderen die het gezin eerder ontvluchten nooit de instanties hebben gewaarschuwd, vindt Moszkowicz opmerkelijk. Hij wil daarom dat B. het proces in vrijheid kan afwachten. De rechtbank besluit daar later vanmiddag over.

B. zelf hield het bij zijn onbegrip, waarbij hij de in groten getale aanwezige pers hekelde: ‘Ik heb een rein geweten. Wie van de journalisten heeft gebeden om het te begrijpen?’