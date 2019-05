Justitie in verlegenheid door ‘weggemoffelde’ misdaadcijfers asielzoekers

Dat meldde De Telegraaf donderdag op basis van vragen over de aard van die ‘overige’ delicten aan de politie, omdat de krant daarover van het ministerie geen antwoord kreeg. Volgens het ministerie is de politie over die overige cijfers te onduidelijk geweest, aldus De Telegraaf.

Dat blijkt niet te kloppen. De politie stuurde de Volkskrant desgevraagd een uitsplitsing van alle delicten die in 2018 door asielzoekers zijn gepleegd en meldde erbij dat dit ‘exact dezelfde cijfers zijn zoals we ze weken geleden naar het ministerie hebben gestuurd’.

Uit die politiecijfers blijkt onder meer dat asielzoekers het afgelopen jaar 31 keer werden beschuldigd van moord of doodslag, 51 keer van zware mishandeling, vier keer van verkrachting, 47 keer van aanranding, vijf keer van seksueel kindermisbruik en vijf keer van gijzeling. Acht asielzoekers is vervaardiging of bezit van kinderporno ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie zegt nu nog niet te kunnen melden of en hoe die misdrijven juridisch zijn afgehandeld.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe en door wie het rapport precies is opgesteld, wanneer de politiecijfers van zware delicten door asielzoekers op het departement bekend waren, en of ambtenaren de cijfers bewust hebben weggemoffeld.

Onder het tapijt

In 2017 deed zich exact hetzelfde voor. Ook in dat jaar meldde het ministerie aan De Telegraaf dat er geen concrete cijfers over misdaden door asielzoekers waren. Na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kreeg De Telegraaf die cijfers in dat jaar alsnog.

Meerdere politieke partijen uitten donderdag kritiek op staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenzaken). Ze verdachten hem ervan moord en verkrachting door asielzoekers onder het tapijt te willen vegen. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg was ‘nijdig’ dat er ‘opnieuw geen openheid’ wordt gegeven over ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers. De SP sprak van het ‘verdoezelen’ van misdaden. PVV-leider Geert Wilders bracht in herinnering dat op het misleiden van de Tweede Kamer ‘de politieke doodstraf’ staat.

Voor de camera van de NOS vertelde Harbers donderdagavond dat er “volstrekt onbedoeld een beeld ontstaan was als zouden er dingen niet gerapporteerd moeten worden.’’ Vanwege de relatief geringe omvang van het aantal zware delicten werden zij niet nader gespecificeerd. Harbers erkent dat dit tot een ‘verkeerd beeld’ heeft geleid. “Nu realiseert iedereen, ik in de eerste plaats, dat we dit anders hadden moeten doen. Maar het beeld is nooit bedoeld op deze manier. Ik ga alle cijfers vandaag nog aan de Tweede Kamer verstrekken. De bedoeling is altijd geweest zo open en transparant mogelijk te zijn.”