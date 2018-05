Justitie hoort bekentenis in opname Willem Holleeder: ‘Nu weet Willem dat het klaar is’

Willem Holleeder was bang dat Dino S. tegen hem zou gaan getuigen. Dat zegt hij in een opgenomen gesprek met zijn zus. De officier van justitie beschouwt dit als een ‘bekentenis’ van betrokkenheid bij liquidaties.

Vrijdag was de vierde dag dat Astrid Holleeder kwam getuigen in het proces tegen haar broer, die wordt verdacht van vijf liquidaties en een poging daartoe. De zitting ging gisteren over de zestien geluidsopnames die Astrid Holleeder onlangs zei te hebben teruggevonden. Op een van de banden is te horen hoe haar broer Willem bang is dat hoofdverdachte Dino S. in het Passageproces belastend over hem zal verklaren.

‘Nu weet Willem dat het klaar is’

‘Word ik nu aangehouden?’, vraagt Willem Holleeder op de band aan zijn zus. ‘Nee’, antwoordt de oud-strafadvocate, ‘alleen als ze er extra bewijs bij vinden’.

Het zou een bekentenis zijn van betrokkenheid bij liquidaties uit Willem Holleeders mond zelf, en niet, zoals bij andere getuigen het geval is, van horen zeggen. Het maakte dat Astrid eerder op zitting emotioneel werd en zei: ‘Nu weet Willem dat het klaar is.’

De advocaten van Willem Holleeder betogen dat Willem die angst voor Dino’s verklaring had omdat de media schreven dat Dino belastend zou gaan verklaren. Zij zeggen dat deze band niet het bewijs vormt waar Astrid mee heeft geschermd.

Daarnaast verklaarde Astrid vrijdag dat haar broer opdracht gaf om kroegbaas Thomas van der Bijl te vermoorden. ‘Thomas had kroongetuige Fred R. opdracht gegeven om Wim te doen’, verklaarde Astrid Holleeder onder ede. ‘Dat heeft Fred via via aan Wim laten weten. Toen heeft Wim het omgedraaid en gezegd: Dan ga jij Thomas doen.’ Van der Bijl werd in 2007 doodgeschoten: een van de vijf liquidaties waarvoor Willem Holleeder terechtstaat.

Holleeders advocaat Sander Janssen haastte zich te zeggen dat het vreemd is dat Astrid Holleeder deze nieuwe informatie niet eerder, in het grote liquidatieproces Passage, heeft verklaard. Op een eerdere zitting zei Astrid echter al dat ze in dat proces niet vrijuit durfde te spreken uit angst en ‘omdat ik die mensen allemaal ken’.

'Remmetje'

Op weer een andere geluidsband is te horen hoe Willem Holleeder lacht volgens zijn zus Astrid om de dood van Cor van Hout en Robert ter Haak (die naast Van Hout stond toen die werd geliquideerd). Er ontbrandt een felle discussie op zitting of hij lacht om de dood van beide mannen of, zoals Holleeder zegt, ‘om alle onzin die Remmetje uitkraamt’ in een biografie over Cor van Hout. ‘Remmetje’ is Martin Erkamps, de halfbroer van Van Hout en de jongste van de vijf Heineken-ontvoerders. Op band zegt Willem Holleeder lachend dat Remmetje meer moeite had met de dood van Ter Haak dan met de liquidatie van zijn eigen halfbroer. Ook zegt Holleeder: ‘Hij heeft het zelf gedaan.’

Dit betekent volgens Astrid dat ‘Remmetje’ betrokken is bij Van Houts liquidatie Erkamps zou de lokker zijn geweest. Volgens Willem Holleeder is dit ‘grote onzin’, maar zijn zus Astrid zegt dit al in 2013 te hebben verklaard. ‘Deze opname is het bewijs dat dat bevestigt.’